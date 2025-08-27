Dengue : La menace est toujours là - abamako.com

Publié le mercredi 27 aout 2025 | Mali Tribune

« La dengue est une arbovirose c’est-à-dire un virus qui est transmis par des insectes surtout le moustique, qui pique, pas seulement la nuit, mais aussi la journée », explique docteur Charles Dara, médecin infectiologue à l’hôpital du Mali. Pour lui, « c’est par habitude qu’on parle de paludisme, parce que leurs signes sont proches ».



Selon docteur Dara, « le premier signe de la dingue, c’est la fièvre intense, les céphalées, les douleurs musculaires et articulaires, fatigue intense. Chez certains on a des vomissements, des douleurs abdominales, des saignements et beaucoup d’autres signes ».



Le Mali a enregistré ses premiers cas en 2008. Il y a eu en ce moment, plus de 100 cas suspects dont une dizaine de cas ont été confirmés.



Pour se protéger contre la dingue Dr Dara préconise de mettre les mesures de préventions en avant. « C’est une maladie qui n’a pas un traitement spécifique. C’est le corps même qui va se battre pour guérir de lui-même, les traitements sont juste des appoints ».



Pour notre infectiologue, il est difficile de donner une statistique de l’état de la maladie aujourd’hui au Mali. « Mais, en 2019, il y a eu assez de cas, mais peu de décès enregistrés ».



Pour se protéger contre la dengue il faut éviter de se faire piquer par les moustiques en se couvrant le corps par des habits longs ; utiliser les moustiquaires ; éviter de laisser des eaux stagner…







Korotoumou B Traoré



Stagiaire