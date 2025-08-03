Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 27 août 2025 - abamako.com

Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 27 août 2025
Publié le mercredi 27 aout 2025

Conseil des Ministres du gouvernement du Gal Abdoulaye Maiga

Le Conseil des Ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 27 août 2025, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d'Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l'Etat.



Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a entendu des communications.









1. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a informé le Conseil des Ministres:



a. des conclusions de la 2ème Réunion du Mécanisme de Consultations politiques entre la République Bolivarienne du Venezuela et la République du Mali.



Le ministre du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures de la République Bolivarienne du Venezuela et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ont tenu à Caracas, le 4 août 2025, la 2ème Réunion du Mécanisme de Consultations politiques entre les deux pays,



Cette rencontre a permis de renforcer les liens de solidarité, d'amitié et de coopération dans de nombreux domaines d'activités prioritaires identifiés dans le Procès-verbal signé entre les deux. ministres à l'issue des travaux. Il s'est dégagé de ce mécanisme une identité de vues sur plusieurs questions internationales, régionales et sous-régionales.



Au cours de son séjour, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a été reçu en audience par le Président de la République Bolivarienne du Venezuela ainsi que par la Vice-présidente. Il a aussi eu des séances de travail avec de nombreux membres du Gouvernement vénézuélien et avec le Secrétaire exécutif de l'Alliance Bolivarienne pour les peuples de notre



Amérique ».



Le ministre a également rencontré la communauté malienne établie au Venezuela,



b. des conclusions de la 2ème Session de la Commission mixte de Coopération Emirats Arabes Unis-République du Mali.



A l'invitation des Autorités émiraties, une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, comprenant, notamment le ministre de l'Energie et de l'Eau et le ministre de l'Industrie et du Commerce, a participé, le 18 août 2025, à la 2ème Session de la Commission mixte de Coopération Emirats Arabes Unis-République du Mali.



Cette session a offert un cadre idoine aux parties malienne et émiratie de raffermir leurs relations bilatérales dans de nombreux domaines de coopération afin de hisser leur coopération économique. commerciale et financière au niveau des excellentes relations politiques et diplomatiques entre les deux pays.



Le Procès-verbal signé entre les deux parties recense les domaines de coopération d'intérêt mutuel et prévoit un dispositif d'offres ou de propositions complémentaires ainsi que la mise en place d'un mécanisme de suivi.



En marge des travaux, la délégation ministérielle a rencontré la communauté malienne établie aux Emirats Arabes Unis. Les opérateurs économiques maliens, pour ce qui les concerne, ont eu des rencontres d'affaires avec leurs partenaires émiratis.



2. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine précédente.



Le Président de la Transition, Chef de l'Etat a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.



Bamako, le 27 août 2025



Le Secrétaire général du Gouvernement.



Birama COULIBALY Chevalier de l'Ordre national