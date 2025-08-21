SOMAGEP : La guerre ouverte contre des clients désabusés ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique SOMAGEP : La guerre ouverte contre des clients désabusés ? Publié le jeudi 28 aout 2025 | Le Matin

Tweet

Depuis plusieurs mois, les plaintes des abonnés de la Société malienne de gestion de l’eau potable (SOMAGEP-SA) se multiplient. Compteurs arrachés, coupures brutales sans préavis, absence de factures distribuées à temps… Les consommateurs maliens se sentent pris en otage par un service public censé répondre à l’un des besoins les plus essentiels : l’accès à l’eau !



Compteurs arrachés, coupures sans préavis, absence de distribution de facture régulière, factures exorbitantes et souvent inexpliquées… Tel est le lot de frustrations auxquelles sont confrontés quotidiennement les abonnés maliens de la Société de gestion de l’eau potable (SOMAGEP-SA).



« On coupe l’eau sans même déposer la facture au préalable. On me dit que je devrais savoir que je dois payer chaque mois », dénonce un client excédé de l’agence de Yirimadio. « Pour la consommation d’une famille nucléaire, on me taxe à plus de 40 000 FCFA par mois. Quand je me suis plaint, l’agent m’a simplement répondu de vérifier s’il n’y a pas de fuite d’eau chez moi. Mais, après vérification, il a été confirmé qu’aucune fuite n’existait », déplore un autre consommateur désabusé. Ces montants jugés exorbitants laissent perplexes de nombreux abonnés qui peinent à comprendre le mode de calcul des consommations facturées. « Au lieu de chercher des solutions, on nous culpabilise », regrette un abonné.



Ces pratiques posent une question lancinante : pourquoi la SOMAGEP se comporte-t-elle de la sorte vis-à-vis de ses propres clients ? Comme si cela ne suffisait pas, la qualité de l’eau distribuée est souvent remise en cause. Dans certains quartiers, l’eau du robinet dégage une odeur inquiétante ou présente une coloration suspecte. De quoi renforcer la méfiance des citoyens envers une société déjà accusée de pratiques abusives.



Certains agents, au lieu d’apporter des solutions, recourent à des méthodes jugées abusives, accentuant le sentiment d’injustice et de méfiance. Dans un contexte où l’accès à l’eau potable devrait être garanti et facilité, la SOMAGEP semble s’éloigner de sa mission de service public. Les abonnés, eux, oscillent entre colère, incompréhension et résignation. La question demeure : quand la SOMAGEP choisira-t-elle enfin de mettre le client au centre de ses priorités ?



Hachi Cissé