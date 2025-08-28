72ᵉ Session du Conseil d’Administration d’« Aéroports du Mali » : Bilan à mi-parcours 2025 et perspectives de développement - abamako.com

72ᵉ Session du Conseil d'Administration d'« Aéroports du Mali » : Bilan à mi-parcours 2025 et perspectives de développement Publié le jeudi 28 aout 2025

Le Président Directeur Général d’« Aéroports du Mali » a présidé, ce vendredi, la 72ᵉ session ordinaire du Conseil d’Administration consacrée à la revue à mi-parcours du budget 2025 et au rapport d’activités arrêté au 30 juin 2025.



Dans son allocution, il a exprimé sa reconnaissance aux membres du Conseil pour leur engagement constant et a félicité les nouveaux administrateurs pour la confiance placée en eux par les hautes autorités.



Au cours du premier semestre 2025, le trafic a enregistré des évolutions contrastées : une baisse de 11,7 % des mouvements d’avions, mais une hausse notable des passagers (+15,03 %), du fret (+1,67 %) et du poste (+51,45 %). Les taux d’exécution du budget affichent des niveaux encourageants avec 49 % pour les produits et charges d’exploitation, 53 % pour les résultats et 43 % pour les investissements.



Cette session examinera également des réajustements techniques du budget d’investissement, portant sur l’abandon de la réhabilitation de deux passerelles télescopiques, le renforcement des équipements d’affichage et d’enregistrement du Terminal 2, ainsi que la mise à niveau de la climatisation centrale du même terminal.



Le Conseil d’Administration a ainsi réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon du 31 décembre 2025.

