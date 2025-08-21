Mali-Burkina : Convergence de vues sur les questions d’intérêt commun - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali-Burkina : Convergence de vues sur les questions d’intérêt commun Publié le jeudi 28 aout 2025 | Le Matin

Tweet



Le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, vient d’effectuer une visite d'amitié et de travail de quatre jours (du 19 au 22 août 2025) à Bamako, à l’invitation de son homologue malien, Général de division Abdoulaye Maïga. Jeudi dernier (21 août 2025), les deux chefs de gouvernement ont animé une séance de travail en présence de plusieurs membres de leurs gouvernements. Empreinte de fraternité et de solidarité, la réunion s’est inscrite dans la dynamique du renforcement des relations bilatérales et de la consolidation de la Confédération des États du Sahel (AES).



Plusieurs questions d’intérêt commun ont été examinées. Elles sont relatives notamment à la défense et à la sécurité, à l’économie, à la diplomatie, entre autres. Les deux parties partagent une large identité de vue sur tous les sujets évoqués, particulièrement dans le cadre de l’AES. Le Général de division Abdoulaye Maïga et M. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo se sont félicités de cette rencontre qui illustre à leurs yeux «la qualité des liens de partenariat stratégique entre le Mali et le Burkina, unis par une histoire commune et par les mêmes défis». Ils se sont aussi réjouis du leadership et de la vision commune des présidents Assimi Goïta du Mali, Abdourahamane Tiani du Niger et Ibrahim Traoré du Burkina Faso.