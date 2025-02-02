Attaque de groupes armés terroristes (GAT) repoussée à Tessalit: (KIDAL) Plusieurs assaillants mis hors d’état de nuire - abamako.com

News Politique Article Politique Attaque de groupes armés terroristes (GAT) repoussée à Tessalit: (KIDAL) Plusieurs assaillants mis hors d’état de nuire Publié le jeudi 28 aout 2025 | L’Indépendant

© aBamako.com par STR

Patrouille Mixte à Gao

La situation sécuritaire reste toujours préoccupante dans le secteur de Tessalit malgré des offensives militaires pour enrayer la menace. Dans la zone, le FLA et le JNIM opèrent régulièrement en vue de lancer une éventuelle attaque contre les positions de l'Armée et ses partenaires russes.





Ainsi, le 23 août dernier, des drones kamikazes visant une position des FAMa ont été neutralisés à l'est de la ville de Tessalit, région de Kidal.



Au lendemain de la destruction de ces drones, une patrouille de l'Armée s'est accrochée à un groupe armé décrit comme étant des éléments du Front de Libération de l'Azawad (FLA). Des as-saillants ont été tués, apprend-on de sources concordantes



Source: Indépendant