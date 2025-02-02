Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Attaque de groupes armés terroristes (GAT) repoussée à Tessalit: (KIDAL) Plusieurs assaillants mis hors d’état de nuire
Publié le jeudi 28 aout 2025  |  L’Indépendant
Patrouille
© aBamako.com par STR
Patrouille Mixte à Gao
Comment




La situation sécuritaire reste toujours préoccupante dans le secteur de Tessalit malgré des offensives militaires pour enrayer la menace. Dans la zone, le FLA et le JNIM opèrent régulièrement en vue de lancer une éventuelle attaque contre les positions de l'Armée et ses partenaires russes.


Ainsi, le 23 août dernier, des drones kamikazes visant une position des FAMa ont été neutralisés à l'est de la ville de Tessalit, région de Kidal.

Au lendemain de la destruction de ces drones, une patrouille de l'Armée s'est accrochée à un groupe armé décrit comme étant des éléments du Front de Libération de l'Azawad (FLA). Des as-saillants ont été tués, apprend-on de sources concordantes

Source: Indépendant
