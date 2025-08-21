Forum Des Médias À Kunming, Chine : Donner du pouvoir au sud pour mieux impulser les changements à l’échelle mondiale - abamako.com

Publié le jeudi 28 aout 2025 | Le Matin

Kunming (province du Yunnan dans le sud-ouest de la Chine) va abriter la 6ᵉ édition du «Forum des médias et des groupes de réflexion du Sud 2025» du 5 au 7 septembre 2025.



Créer une plateforme essentielle pour les organisations médiatiques, les groupes de réflexion, les institutions gouvernementales et les entreprises afin de renforcer l'influence collective du Sud et d'amplifier sa voix sur la scène internationale ! Tel est l’objectif visé par la 6ᵉ édition «Forum des médias et des groupes de réflexion du Sud 2025» prévue à Kunming (province du Yunnan dans le Sud-ouest de la Chine) du 5 au 7 septembre 2025.



Cette année, cet événement va réunir des représentants de tous ces secteurs autour du thème «Donner du pouvoir au Sud, gérer les changements mondiaux». Il est ainsi prévu des discussions approfondies lors des séances plénières du forum sur des sujets clés. Il s’agit notamment de défendre l'unité et de construire le consensus autour de la voix du Sud pour la paix ; de coordonner le développement, stimuler la croissance pour l'essor du Sud ; de renforcer les liens, ouvrir de nouvelles voies en faveur du pouvoir collaboratif du Sud ; et de rapprocher les cultures, favoriser la compréhension afin d'instaurer le dialogue inter-civilisationnel du Sud.



Il est aussi prévu des «sous-forums» pour explorer des domaines essentiels tels que les stratégies médiatiques mondiales et la transformation induite par l'IA, la conservation du patrimoine mondial et les cadres de coopération Sud-Sud. De plus, les participants pourront participer à des événements parallèles et à des visites culturelles spécialement conçus pour promouvoir un engagement plus profond et consolider les partenariats. Lors de la précédente édition (5e édition), des représentants de pays en développement avaient lancé un appel pressant en faveur d'une voix plus forte pour le «Sud global». À une époque où l'interconnexion mondiale est croissante, avaient-ils souligné, «une voix plus forte pour le Sud global est plus impérative que jamais et les médias assument également la responsabilité de favoriser un développement commun mondial par le biais d'échanges et de coopération».



«Nous ne devons pas avoir peur de nous positionner comme la voix du Sud global. Notre discours, notre communication, nos histoires doivent porter sur la possibilité d'une croissance et d'un développement à l'échelle mondiale», avait déclaré Iqbal Surve, président du groupe sud-africain «Independent Media». Pour le président de l'agence de presse cubaine «Prensa Latina», Luis Enrique Gonzalez Acosta, cet événement est «une occasion de collaborer avec d'autres médias pour fournir des reportages objectifs et responsables qui peuvent amplifier les voix des pays en développement et relever ensemble les défis auxquels sont confrontés les pays du Sud global».



Et de rappeler, «le rôle des médias va au-delà de la transmission de faits… Ils devraient être des catalyseurs du changement et du développement socio-économiques. «Si nous n'avons qu'une seule tâche à accomplir en matière de responsabilité sociale, c'est de veiller à ce que les médias soient un agent de changement dans le monde d'aujourd'hui, afin de promouvoir une humanité commune, un avenir partagé et une prospérité partagée», avait ajouté Luis Enrique Gonzalez Acosta.



Selon de nombreux experts présents à la 5ᵉ édition, «la coopération Sud-Sud entre les médias est cruciale pour faire entendre la voix des pays en développement dans le monde entier… Elle joue un rôle important dans la promotion de perspectives narratives diverses et inclusives à l'échelle mondiale»… C’est pourquoi, «il est impératif de créer un grand récit partagé qui favoriserait la prospérité commune», a souhaité Seife Deribe Endale, Directeur général de l'agence éthiopienne ENA.



Nichée au sud-ouest de la Chine, la province du Yunnan est une terre d'une diversité époustouflante où montagnes enneigées côtoient forêt tropicale humide. Cette porte d'entrée dynamique vers l'Asie du Sud et du Sud-est abrite une variété de groupes ethniques vivant en harmonie, créant une riche mosaïque culturelle. De la vieille ville de Lijiang, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, aux forêts de pierre emblématiques, les paysages époustouflants et les trésors culturels du Yunnan inspirent l'innovation tout en honorant les traditions, ce qui en fait un carrefour idéal pour le dialogue avec les pays du Sud.



Moussa Bolly



