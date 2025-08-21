Solidarité nationale : Les pupilles de la République au centre de toutes les attentions des organismes de sécurité sociale - abamako.com

Solidarité nationale : Les pupilles de la République au centre de toutes les attentions des organismes de sécurité sociale Publié le jeudi 28 aout 2025 | Le Matin

Au lendemain du lancement officiel de l’édition 2025 de la campagne des pupilles en République du Mali, la direction de l’Office national des pupilles du Mali (ONAPUMA) a organisé des visites pédagogiques et découvertes de nos Organismes de sécurité sociale (OSS) les 19 et 21 août 2025. Conduite par la directrice générale, Mme Koné Sissi Odile Dakouo, la délégation a été reçue à la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS), à l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) et à la à la Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM) où un accueil affectueux lui a été réservé.



Mieux s’imprégner des missions et du fonctionnement des Organises de sécurité sociale (OSS) dans notre pays ! Tel était l’objectif de la série de visites pédagogiques et de découverte initiée par la Direction générale de l’Office national des pupilles du Mali (ONAPUMA) les 19 et 21 août 2025. Les visites ont commencé le 19 août 2025 par la Caisse malienne de Sécurité Sociale (CMSS) où les pupilles ont été très affectueusement accueillies par le Directeur général Ichaka Koné et son staff. Il s’agissait pour ses visiteurs particuliers et leur encadrement de s’imprégner des missions assignées à la CMSS.



L’accent a notamment été mis sur la gestion des pensions des fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales, des militaires et des parlementaires. La visite a également permis de mieux comprendre le rôle crucial de la CMSS en tant qu’organisme délégué de gestion de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), un pilier central de la politique sociale du Mali. Visiblement ému, le Directeur général de la CMSS n’a pas caché sa satisfaction d'accueillir les pupilles au sein de son institution. «Marchez fièrement et vaillamment, car vos parents se sont battus pour le Mali. Nous resterons vos papas et vos mamans partis. Nous sommes et resterons toujours là pour vous», a déclaré Ichaka Koné.



Le Directeur Général a ensuite réaffirmé son engagement à accompagner ses hôtes du jour tout au long de leur parcours, tant sur le plan éducatif que dans leur épanouissement personnel. Joignant l’acte à parole, M. Koné a offert trois billets d’avion pour le Niger à trois pupilles de la République, marquant ainsi sa volonté de soutenir activement leurs projets et aspirations. La visite s’est achevée dans une ambiance chaleureuse autour d’une collation offerte aux enfants pour prolonger les échanges de manière plus détendue et informelle entre les pupilles et les équipes de la CMSS.



À la Canam (21 août 2025), le Directeur Général a été très touché par la présence et le parcours de ces jeunes. Il a tenu un discours empreint d’espoir et de motivation en exhortant les enfants à redoubler d’efforts dans leurs études afin de construire un avenir prometteur. Et le Médecin-général de Brigade Boubacar Dembélé leur a donné l’assurance que la Canam restera toujours à leurs côtés pour les soutenir comme l’auraient fait leurs parents. Dans un élan de générosité, 22 ordinateurs portables ont été offerts aux élèves ayant réussi leur baccalauréat, ainsi que 4 billets d’avion pour récompenser les meilleurs d’entre eux.



À l’INPS, le Directeur Général a réaffirmé l’engagement de son institution à soutenir les actions de l’Onapuma. Pour la circonstance, M. Ousmane Karim Coulibaly a annoncé la mise à disposition de cinq bourses d’études et a réitéré la volonté de son institut d’assurer un accompagnement durable. Le DG a également présenté l’institut aux pupilles à travers ses principales prestations… «Les enfants ne doivent pas sentir la fracture sociale humanitaire. Quand un être cher manque, tout le reste semble dépeuplé. Vous avez su contredire ce constat en donnant à ces enfants l’espoir de réussir et de construire leur avenir grâce à l’éducation», a affirmé le DG de l’INPS, à l’attention de la Direction générale de l’Onapuma.



La visite a pris fin par une découverte guidée des locaux modernes du nouveau siège de l’INPS, marquant un moment d’échange et de partage entre les pupilles et les responsables de l’institut. Cette initiative de l’Onapuma a permis aux organismes de sécurité sociale de manifester leur engagement social qui place l'humain et l’avenir des jeunes générations au cœur de leurs préoccupations. Très émue par cet accueil affectueusement chaleureux et les dons inattendus à la Cmss, à la Canam et à l’Inps, la Directrice générale de l’Onapuma a exprimé toute sa gratitude à ces organismes. Et Mme Koné Sissi Odile Dakouo a été si émue et satisfaite au point de préférer «garder le silence sur leurs doléances».



Cette année, 300 pupilles participent aux activités de vacances. Au niveau des performances de l’année académique écoulée, 84 élèves ont été admis au Diplôme d’études fondamentales (DEF) et 24 autres au baccalauréat. Certains des meilleurs élèves poursuivent aujourd’hui leurs études supérieures à l’étranger, notamment au Maroc, en Algérie et en Russie. À ce jour, l’Onapuma accompagne près de 1 878 pupilles répartis entre les pupilles de l’État et ceux de la Nation. À noter que l’Onapuma a pour mission de veiller à la protection et à la prise en charge des pupilles de la nation et des pupilles de l’État en République du Mali.



Naby