Djénébou Sanogo, manager du sport : Une solide expertise pour propulser le Djoliba dans une nouvelle ère de performance - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Djénébou Sanogo, manager du sport : Une solide expertise pour propulser le Djoliba dans une nouvelle ère de performance Publié le jeudi 28 aout 2025 | Le Matin

Tweet

Courage et audace ! Des valeurs qui ont façonné la vie et la carrière de Djénébou Sanogo, ancienne gloire du basket féminin malien et africain.



Inspectrice de la Jeunesse et des Sports à l’inspection du même nom, elle a longtemps été Directrice du Carrefour des jeunes avant d’intégrer le cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports comme conseillère technique. Si elle a décidé de plus briguer sa propre succession comme coordinatrice du Groupe de travail CONFEJES (Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie) pour la promotion et la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse, de sports et de loisir (GTCF), elle est déterminée à jouer sa partition dans le renouveau du Djoliba AC. Pour de nombreux observateurs, il est logique que Djénébou brigue la présidence de son club de cœur.







«En tant que Malienne et patriote, je me retire des instances de la Francophonie comme mon pays l'a fait» ! C’est ce que nous a confié Mme Djénébou Sanogo, ancienne gloire du basket féminin, Inspectrice de la Jeunesse et des Sports à l'inspection du même nom. L’ancienne internationale du basket-ball malien, dirigeant fédéral et cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports, Mme Djénébou Sanogo est la Coordinatrice internationale du Groupe de travail CONFEJES (Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie) pour la promotion et la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse, de sports et de loisir (GTCF).



Succédant à ce poste à Mme Aminata Diouf Fall, elle avait été élue en marge des travaux de l’assemblée générale du GTCF tenue à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) du 30 juin au 1ᵉʳ juillet 2021. Malgré qu’elle ait une forte chance de se faire réélire, à cause d’un bilan jugé très satisfaisant, elle a décidé de se plier aux choix politiques et diplomatiques de son pays. Elle ne sera donc pas candidate à sa succession lors de l’Assemblée générale élective du GTCF prévue du 21 au 25 octobre 2025 à Kinshasa (R.D. Congo).



N’empêche que, selon des indiscrétions au niveau GTCF, la Confejes envisage de lui manifester sa reconnaissance pour sa mission bien accomplie. En effet, satisfait de «la ténue régulière des réunions de bureau», la Conférence des ministres des Sports et de la Jeunesse de la Francophonie a autorisé le Secrétariat général à élever au rang de «Chevalier de l’Ordre international de la Confejes» les membres du bureau international, dont Madame Djénébou Sanogo.



«Je ne regrette rien…», assure la coordinatrice sortante. Et d’ajouter, «je me consacrerai désormais à mon pays en exécutant correctement et avec un amour patriotique toutes les tâches qui me seront confiées en tant qu'inspectrice de la Jeunesse et des Sports. Je vais aussi toujours me consacrer à mon club de cœur, le Djoliba. Et cela quelle que soit l'issue de la prochaine élection». L’Assemblée générale élective du DAC est prévue pour le 30 août 2025. Pour le moment, trois candidatures auraient été déposées au secrétariat général pour la présidence du club, dont celle de Djénébou Sanogo. Le président de la section basket-ball, Mohamed Sacko, et l’ancien footballeur Bourama Traoré dit «Allah ka Bourama» seraient aussi en lice pour avoir «officiellement déposé» leurs candidatures. Selon de nombreux témoignages, la seule dame du lot n’a pas moins de mérite que les autres.







Un manager humble et modeste au parcours exceptionnel



«Djénébou est humble et très modeste. Elle n’aime pas se faire voir et passe généralement inaperçue. Mais, elle a un background impressionnant. Son parcours est exceptionnel parce qu’elle n’a pas cessé d’assumer les responsabilités depuis son jeune âge, du capitanat des clubs et sélections nationales à la Confejes en passant par la fédération et le département de la Jeunesse et des Sports», témoigne un cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ancienne joueuse du Djoliba AC (DAC/1977-1991) et professeur certifié d’Éducation physique et des sports (Maîtrise), la candidate à la présidence du Djoliba est Inspectrice certifiée de l’Éducation populaire, de la Jeunesse et des Sports (DEA), Inspectrice de la Jeunesse et des Sports. Djénébou est aussi Professeure certifiée d’éducation physique et sportive (CAPEPS) et conseillère d’éducation physique et sportive (DESS).



Djénébou a à son actif une carrière professionnelle très enviable. Cette dynamique gestionnaire a ainsi été Directrice du Carrefour des jeunes de Bamako de 2004 à 2017. Elle a ensuite été conseillère technique au ministère de la Jeunesse et des Sports pendant quatre ans (2017-2021). Au niveau du basket, il faut rappeler que Djénébou a dirigé la Direction technique nationale (DTN) de 2018 à 2022. Et cela après avoir assumé plusieurs responsabilités dans les staffs techniques des clubs (Djoliba AC, AS Réal…) et des Équipes nationales (cadets et seniors hommes).



Présidente du Réseau des anciennes gloires de basket-ball du Mali et d’Afrique, elle a été vice-présidente de la «Commission Femmes et Sports» du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) et présidente de la «Commission des athlètes» du CNOSM. Dans le domaine des sports, il faut aussi souligner que Djénébou est professeur de basket-ball et de danse à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de Bamako, professeur de basket-ball au lycée sportif Ben Oumar SY. Celle qui est affectueusement appelée «Nabou» par ses proches a aussi été le «Point focal genre» de la «Résolution 1325» au ministère de la Jeunesse et des Sports du Mali.



L’ancienne Directrice du Carrefour des jeunes de Bamako milite aussi au sein de plusieurs regroupements féminins comme l’Association pour la Promotion économique de la Femme (APEF), la Coordination des Associations et ONG féminines du Mali (CAFO), l’Association pour le Progrès et la Défense de la Femme (APDF)…



Ce parcours exceptionnel a déjà bénéficié de plusieurs reconnaissances. Ainsi, en février 2011, le président de la République lui a décerné la médaille du Mérite national avec «Effigie Abeille». Lors de la 37e Journée internationale de la Femme, Djénébou Sanogo a reçu une distinction de l’Alliance des patronnes de presse écrite du Mali (APPEM) «pour son courage, sa disponibilité, son leadership et son engagement militant».



La soixantaine assumée avec charme et élégance, membre du Comité directeur, l’ancienne sociétaire du Djoliba (1977-1991) a aujourd’hui une solide expérience et une riche expertise à mettre au service de l’épanouissement des «Rouges» de Hèrèmakono. Déjà candidate en 2013, elle revient à la charge, pas par mégalomanie, mais par devoir et par conviction. Une très forte conviction de porter le renouveau du Djoliba AC !



Alphaly



