Finale Afrobasket Masculin 2025 : Des Aigles méconnaissables vaincus par des Palancas Negras révoltées

Finale Afrobasket Masculin 2025 : Des Aigles méconnaissables vaincus par des Palancas Negras révoltées
Publié le jeudi 28 aout 2025 | Mali Tribune

Vingt-six ans après leur dernière demi-finale dans cette compétition, les Aigles du Mali avaient réussi à se hisser en finale de l’Afrobasket senior masculin face au pays organisateur. Malheureusement, crispés par l’enjeu, ils ont été méconnaissables et ont donc logiquement été battus par les Palancas Negras (les Antilopes noires) par 70-43.



Le Mali a perdu (43-70) dimanche dernier (24 août 2025) la finale de l’Afrobasket masculin senior face au pays organisateur, l’Angola, dans ses beaux jours. Ce fut une rencontre en sens unique pour des Angolais très agressifs qui s’offrent ainsi leur 12e titre continental. Entre le manque de fraîcheur physique (conséquence de la grosse débauche d'énergie pour neutraliser les Lions de la Teranga la veille en demi-finale) et la pression de l'enjeu d'une première finale historique, les Aigles sont passés au travers de ce match. Pour une fois, les Angolais n'ont pas eu besoin des arbitres pour faire la différence en creusant progressivement l'écart.



Cette défaite n'enlève en rien le mérite de cette jeune et brave sélection malienne, créditée d’un parcours très honorable. Celui-ci est une source de fierté pour toute la nation et ouvre des perspectives réjouissantes pour le sport malien, singulièrement la balle au panier. Nous n’étions pas nombreux à parier sur cette équipe. Mais, tout au long de la compétition, les Aigles se sont battus pour incarner le courage, la discipline et l’excellence dans la défense des couleurs nationales.



Même perdue, cette finale marque le début d’une nouvelle ère pour le basket-ball malien. Les Aigles n’ont pas démérité et ont fait mieux que la 3e place de 1972. Cette génération a ainsi écrit en Angola une nouvelle page de cette discipline. Au niveau des récompenses individuelles, Aliou Fadiala Diarra s'est distingué comme le «Meilleur rebondeur» et figure parmi les «Cinq Majeurs» (meilleurs joueurs) de la compétition. Tout comme d'ailleurs Mahamane Coulibaly.



Qualifiés d’office pour la prochaine édition de l’Afrobasket, les Aigles vont maintenant devoir se concentrer sur le Tournoi qualificatif (TQ) des prochains championnats du monde avec le soutien de tous !



Alphaly