Le Président de la Transition reçoit le 3 ᵉ rapport annuel du Comité de suivi-évaluation des FNR Publié le jeudi 28 aout 2025 | Présidence

Ce jeudi 28 août 2025, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État, a reçu le 3 ᵉ rapport annuel du Comité indépendant de Suivi-Évaluation de la Mise en Œuvre des Recommandations des Forums nationaux de la Refondation (CINSERE-FNR).



La cérémonie a réuni le Président du Conseil National de Transition, le Général de Corps d’Armée Malick DIAW, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, le Général de Division Abdoulaye MAÏGA, ainsi que de nombreux présidents d’institutions, membres du Gouvernement et responsables du CINSERE-FNR.



Dans son allocution, le Coordinateur général du CINSERE-FNR, M. Amadou Tiéoulé DIARRA, a rappelé l’initiative majeure du Président de la Transition consistant à organiser les Assises nationales de la Refondation (ANR) en octobre et décembre 2021, permettant à toutes les couches de la société malienne de participer activement aux débats sur l’avenir de la Nation.



M. DIARRA a souligné la mission de restitution du rapport aux Maliens, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, et a remercié le Président de la Transition pour le soutien matériel et institutionnel apporté, ainsi que pour la confiance renouvelée accordée aux experts du comité. Le Coordinateur a présenté les grandes lignes du rapport, qui repose sur 517 recommandations du Cadre Stratégique de la Refondation de l’État (CSRE), incluant 55 recommandations prioritaires, 153 recommandations prioritaires complémentaires et 309 recommandations non prioritaires, suivies par 1 340 indicateurs de suivi et d’évaluation. À la date du 31 décembre 2024, 72 recommandations ont été entièrement réalisées et 315 sont en cours de mise en œuvre, soit un taux global d’exécution de 74,85 %.



Le rapport met en avant des réalisations concrètes issues des initiatives présidentielles, notamment la mise en service d’unités de dialyse, l’amélioration des capacités de plusieurs centres de santé et hôpitaux grâce à l’équipement en panneaux solaires, ainsi que la réalisation de plus de 400 forages d’eau dans les zones rurales et urbaines.



Le CINSERE-FNR a également organisé des rencontres de proximité avec les populations pour identifier les préoccupations récurrentes, telles que l’accès aux services de base et aux documents d’état civil, en particulier pour les Maliens de la diaspora. Le rapport souligne par ailleurs les efforts visant la transformation numérique de l’administration, contribuant à plus de transparence et d’efficacité.



Le Coordinateur a enfin proposé des axes d’amélioration pour l’avenir, notamment le renforcement de la planification et de la coordination ministérielle, et la création de Comités Techniques de Coordination (CTC) opérationnels dans chaque département ministériel. Il a également salué la Vision 2063, outil stratégique phare destiné à assurer une transformation structurelle de l’économie et à créer des emplois en milieu rural, limitant ainsi l’exode des jeunes.



Le Président de la Transition a exprimé sa satisfaction pour la qualité du rapport et l’engagement des membres du CINSERE-FNR. Il a rappelé la nécessité d’intégrer les recommandations issues des différents forums, dont le Dialogue inter-Maliens, et a félicité le comité pour son travail de suivi rigoureux et son sens de la redevabilité.



Le Président a insisté sur le fait que chaque recommandation possède une finalité sociale et économique, et a mis en exergue l’importance de la Vision 2063 pour le développement structurant de l’agriculture, de l’industrialisation et de l’exploitation raisonnée des ressources minières. Il a enfin encouragé le CINSERE-FNR à poursuivre la restitution auprès des Maliens de l’intérieur et de la diaspora, consolidant ainsi le processus de gouvernance transparente et responsable.



La cérémonie de présentation du 3 ᵉ rapport annuel du CINSERE-FNR a permis de souligner la détermination constante du Gouvernement à assurer un suivi efficace et une évaluation rigoureuse des recommandations formulées lors des Assises nationales de la Refondation et des États généraux.



Le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, a réitéré son engagement à bâtir un Mali nouveau, en mobilisant toutes les forces vives de la nation.