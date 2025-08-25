Agents douteux de la fonction publique: Le gouvernement suspend voire supprime les salaires ! - abamako.com

Agents douteux de la fonction publique: Le gouvernement suspend voire supprime les salaires ! Publié le jeudi 28 aout 2025 | Le challenger

Bamako, Vendredi 9 mai 2025 - Le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséni Sanou, le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Serge EKUE, a été reçu par le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga.



Enfin, le gouvernement s'assume, en prenant des mesures conservatoires, pour gérer cet épineux dossier des effectifs fictifs de la fonction publique! Ce en attendant, espère-t-on, d’en tirer toutes les conséquences en toute impartialité, une fois l’écheveau démêlé.





En effet, le ministre de l'Economie et des Finances, dans une Lettre circulaire adressée aux gestionnaires des ressources publiques à tous les niveaux de l’Etat a décidé de l’arrêt des salaires des 36151 agents non enrôlés dans le Sigrh, mais aussi de la suspension des salaires des cas de doublons constatés sur les 122 166 agents recensés. Excusez du peu !



On ne pouvait s'attendre à mieux de la part de l'Etat.



Ça n'arrive pas qu'aux autres…



La fréquence avec laquelle nous parviennent les avis de disparition d'enfants ou de recherche d'enfants disparus, devrait inquiéter chaque parent. Car il ne se passe presque plus de jours, sans qu'on en entende parler, soit par les radios, des chaînes de télé, des journaux et même sur les groupes de discussions Whatsapp. Ces enfants se sont-ils égarés ? Ont-ils été enlevés ? Gardons les yeux sur les tout-petits pour éviter les mauvaises surprises ! Ça n’arrive pas qu’aux autres.



Le Fapfa appuie les femmes du Camp Soundiata



Le 25 août 2025, le ministère de l’Entrepreneuriat, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a organisé une session de formation à l’endroit des femmes membres de l’association du Camp Soundiata Kéita. Initiée par le Fonds d’appui à la Formation professionnelle et à l’Apprentissage (Fapfa) en collaboration avec la direction du service social des armées (Dssa), cette formation porte sur les techniques de transformation du fonio en ‘’djouka’’ ainsi que la production du jus de gingembre et de ‘’bissap’’. Pendant dix jours, les participantes bénéficieront de connaissances pratiques et d’outils concrets pour transformer leur savoir-faire en activités génératrices de revenus, contribuant ainsi à l’émergence des femmes de cette association.



Ecoles publiques en manque… d’enseignants !



Au Mali, particulièrement à Bamako, les élèves se plaignent de plus en plus de l’absence d’enseignants dans les écoles et centres publics de formation professionnelle. C’est le cas de l’école fondamentale ‘’Mamadou Konaté’’, du Centre de formation professionnelle ‘’Soumaoro Kanté’’ et de tant d’autres de la place. Si la population se plaint du système éducatif malien, la pénurie impacte le niveau des élèves. L’Etat, en principe, doit savoir quoi faire.



Reboisement : le mois d’août n’est pas propice



Au Mali, la population aussi bien que les autorités ont pris l’habitude de planter des arbres en août, en pleine saison des pluies. Pourtant, cette période n’est pas la plus favorable. En effet, les pluies abondantes de ce mois réduisent les chances de survie des plantes. Les racines tardent à s’accrocher ou pourrissent sous l’excès d’humidité. Cette pratique, pourtant courante, explique en grande partie, le faible taux de réussite des opérations de reboisement. À cela s’ajoute le manque d’entretien, car beaucoup se contentent de planter sans suivi régulier, comme si la nature devait assurer seule la croissance des arbres. En revanche, le mois d’août reste une période propice pour semer les graines. A bon entendeur….



