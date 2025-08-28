Afro-basket Angola 2025 : Le Mali, un heureux perdant - abamako.com

Afro-basket Angola 2025 : Le Mali, un heureux perdant Publié le jeudi 28 aout 2025 | Le challenger

Le tournoi Afro-basket homme a connu son épilogue le dimanche 24 août en Angola. Malgré la défaite face au pays organisateur en finale, le Mali termine comblé de son parcours presque parfait en battant son propre record.



Une première pour l’équipe nationale, dans cette catégorie, a réaliser cet exploit sur le plan continental dans une discipline où le Mali brille avec d’autres catégories. Après six ¼ quarts de finale sans succès, les Aigles basketteurs ont renversé la tendance lors de cette 31è édition à laquelle ils ne figuraient pas parmi les favoris. Avec une entrée timide, entachée des lacunes surtout lors de sa première défaite face au Sénégal, l’équipe du Mali s’est améliorée au fil de la compétition pour atteindre la finale, en battant successivement la Côte-d’Ivoire en ¼ de finale, avant de prendre sa revanche sur le Sénégal en ½ finale. Cette dernière victoire était, selon le sélectionneur Alhadji Dicko, le fruit d’un travail de redressement « De match en match, nous avons corrigé nos erreurs, en améliorant ce qu’il faut améliorer. Aujourd’hui, vous avez vu le match du Sénégal, il a été joué de bout en bout, et depuis qu’on a eu une petite avance, on a tout fait pour la conserver», a déclaré l’entraîneur au micro de Africa 24 TV.com, à l’issue de la rencontre de ½ finale face aux lions de la Teranga qui étaient jusque-là sa bête noire.



Certes, le Mali perd la finale mais il bat son propre record en se hissant en finale pour la première fois de son histoire. En plus de la récompense collective, la médaille d’argent, des distinctions individuelles ont été décernées à Mamane Coulibaly, Alou Fadiala Diarra, qui figurent parmi les 5 majeurs de la compétition.



Par Broulaye Koné



