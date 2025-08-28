Djoliba Athlétic Club : Le nouveau président élu ce samedi ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Djoliba Athlétic Club : Le nouveau président élu ce samedi ! Publié le jeudi 28 aout 2025 | Le challenger

Tweet



Le Djoliba Athlétic Club s’apprête à élire, ce samedi 30 août 2025, un nouveau président à la faveur d'une assemblée élective qui s’annonce sous haute tension. Cinq candidats officiellement en lice, plus ou moins connus du grand public, se disputent la succession de Tidiane Médian Niambélé, dont le mandat arrive à terme.



Il s'agit de Bourama Traoré, dit "Allakabourama", ancien capitaine et goaléador du club, Djénébou Sanogo, ancienne basketteuse du club, Mohamed Sacko, président de la section basketball, Lassana Fané, ancien joueur et Bassalfou Sylla, avocat et premier vice-président du bureau sortant.



Bourama Traoré est considéré par de nombreux supporters comme le favori. Ses partisans qui multiplient les déclarations en sa faveur semblent optimistes. Pourtant, rien n’est encore joué. Les quatre autres candidatures ne manquent pas d’atouts. C'est le cas de la figure féminine de cette compétition, Djénébou Sanogo, qui se présente pour la deuxième fois. Elle connaît bien les rouages de la gouvernance sportive grâce à son expérience à la direction technique de la Fédération malienne de basketball.



Mohamed Sacko, président de la section basketball du Djoliba AC, croit lui aussi fermement en ses chances et entend bien défendre son projet pour le club. Bassalfou Sylla, premier vice-président du bureau sortant croit lui aussi en ses chances. L’ancien joueur du même club, Lassana Fané a lui aussi ses fans qui pensent que la chance lui sourira. A quelques encablures de cet événement important dans la vie des emblématiques Rouges de Bamako, c'est peu dire que l’atmosphère s’annonce déjà électrique. C'est comme si chaque camp voulait imposer son candidat, ce qui augure une élection âprement disputée. Dans tous les cas, vivement une assemblée élective apaisée et digne du vieux club de football de la Cité des 3 caïmans !



Drissa Togola