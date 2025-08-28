Action Commune de Reboisement 2025 : Les Rotary Clubs du Mali respectent la tradition - abamako.com

Action Commune de Reboisement 2025 : Les Rotary Clubs du Mali respectent la tradition
Publié le jeudi 28 aout 2025 | Le challenger

Le samedi 23 août 2025, le Boulevard de l’Indépendance était le théâtre du lancement de l’Action Commune de Reboisement, édition 2025, des Rotary Clubs du Mali. C’était en présence des autorités municipales et traditionnelle, de la Commune III, des représentants de la Direction régionale des Eaux et Forêts du District et des leaders de la jeunesse. Plus de 300 pieds d’arbres seront plantés dans la capitale malienne.



Des clubs Rotary, Rotaract et Interact du Mali en partenariat avec la Direction régionale des Eaux et Forêts du District, ont procédé au reboisement de l’Avenue de l’Indépendance et du Boulevard de l’Indépendance. Placée sous le thème : « Agissons aujourd’hui pour un Mali vert », cette action commune de reboisement s’inscrit dans les 7 principes rotariens, à savoir : la promotion de la paix, la *prévention de maladie, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, la santé des mères et des enfants, l’alphabétisation et l’éducation de base, le développement des économies locales, la protection de l’environnement.



Selon Modibo Dembélé, Porte-parole des Rotary Clubs du Mali, l’objectif de cette activité est de contribuer à la protection de l’environnement et de l’écosystème, en luttant contre la désertification et les effets du changement climatique. « Un environnement sain est le socle de la paix, de la santé et du développement durable ».



Le porte-parole des Rotary Clubs du Mali a, ensuite, salué l’engagement et l’esprit rotarien du Président de Rotary Club Bamako Ouest, Ibrahim Maïga, et toute son équipe pour la bonne organisation de la journée mémorable à travers ce geste remarquable. « Celui qui a planté un arbre n’a pas vécu inutilement », a-t-il rappelé.



Planter et, surtout, protéger les arbres



Pour Sory Niang, représentant de la chefferie du quartier, c’est un acte d’une grande importance pour sa communauté. Tout en rappelant les erreurs du passé « les premiers arbres plantés ici sont morts à cause du manque de suivi », le notable a rassuré les initiateurs. « Nous allons, avec l’accompagnement de la mairie, protéger ces pieds d’arbres, puisque planter un arbre est un acte mais le protéger en est un autre », a promis Sory Niang.



Le représentant de la maire de la Commune III de Bamako, Mamadou Kéita, a également rappelé l’importance de cette action qui sauve à la fois l’environnement et les vies. « Les arbres protègent l’écosystème et sont aussi efficaces dans le traitement des maladies », a-t-il déclaré. L’élu local a salué l’esprit d’anticipation, d’engagement des Rotariens en faveur de sa commune, avant de rassurer de la disponibilité des autorités communales à œuvrer pour la réussite de l’activité et la pérennisation des actions.



La Maire de la Commune III, Mme Djiré Mariam Diallo, a remercié les initiateurs et s’est réjouie de la mobilisation de la jeunesse autour de ce projet écologique, dont l’ambition est de planter beaucoup d’arbres. « Si les jeunes l’ont déjà compris, c’est déjà une très bonne chose », a-t-elle lancé avant de procéder à la plantation de son arbre guidée par les agents des Eaux et Forêts.



Plusieurs responsables rotariens tels que le Président de Rotary Club Bamako Ouest, Ibrahima Maïga, ont aussi mis en terre leur arbre.







Par Broulaye Koné