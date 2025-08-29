Projet de loi de finances rectificative : les budgets de la Présidence, du CNT et de la Primature baissent, celui de la Défense en hausse - abamako.com

Projet de loi de finances rectificative : les budgets de la Présidence, du CNT et de la Primature baissent, celui de la Défense en hausse
Publié le vendredi 29 aout 2025

© aBamako.com par mouhamar

Coopération Mali-Maroc : 17 conventions signées

Tweet





Le projet de loi de finances rectificative 2025, rendu public le 22 août dernier, introduit des dépenses additionnelles de 50 milliards FCFA pour des projets d’infrastructures de base et de développement social.

Ce document révèle également des ajustements budgétaires affectant plusieurs institutions. Le Conseil National de Transition (CNT) voit son budget passer de 13,897 à 11,451 milliards FCFA (-2,471 milliards). La Présidence de la Transition recule à 15,672 milliards FCFA contre 17,748 milliards, soit une baisse de 2,092 milliards. La Primature enregistre également une diminution, avec 12,803 milliards FCFA contre 13,556 milliards initialement.



La Sécurité d’État est légèrement réduite à 21,022 milliards FCFA, et le ministère de la Culture perd 2,966 milliards, ramené à 10,007 milliards FCFA malgré l’année 2025 décrétée « Année de la Culture ».



À l’inverse, le budget du ministère de la Défense augmente fortement, atteignant 554,091 milliards FCFA, soit 43,354 milliards de plus.



Avec ces réajustements, le budget d’État est arrêté en recettes à 2 739,697 milliards FCFA et en dépenses à 3 279,886 milliards FCFA, réduisant le déficit prévisionnel à 540,189 milliards FCFA contre 580,986 milliards auparavant.

