Politique Modification de la Charte, prolongation de la Transition, adoption d’une Charte pour la paix : Imminence d’un remaniement ministériel Réorganisation du Conseil National de Transition en vue
Publié le vendredi 29 aout 2025 | Nouvel Horizon
Questions orales du CNT au PM sur son plan d`actions gouvernementales
Bamako, le 22 février 2021. Après la présentation du Plan d`Action du Gouvernement par le Premier ministre Moctar Ouane, les membres du Conseil national de la Transition, ont donné leur quitus à ce document à l`issue des questions orales qui se sont déroulées au CICB.