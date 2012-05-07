Basketball Le jeune Pivot malien, Ousmane Ballo, pose ses valises en Italie - abamako.com

Basketball Le jeune Pivot malien, Ousmane Ballo, pose ses valises en Italie Publié le vendredi 29 aout 2025 | Le Républicain

Ousmane Ballo, âgé de 23 ans, pour 2,13m, jeune Pivot malien, passé par l'Université de Gonzaga, Arizona et Indiana, en NCAA, vice-champion du monde des U19 dans les cinq majeurs, et deux fois Champion d9Afrique des U16 et U18 dans les cinq majeurs également avec son pays natal, le Mali, vient de parapher son premier contrat professionnel avec le Club Pallacanestro Cantù où il évoluera en série A2 italienne.



ce contrat vient juste après sa participation à l'Afrobasket 2025 avec les Aigles du Mali en Angola, finissant la compétition avec une médaille d'argent (vice-champion d'Afrique). Ballo ousmane va donc rejoindre ses coéquipiers à Acqua san Bernardo qui s'entrainent depuis le 21 août 2025.

selon la provincia, les accords conclus entre lui, ses agents et le club, en parfaite harmonie avec l'entraineur nico Brienza et son statut, ont permis à Ballo de bénéficier de trois ou quatre jours de repos, avant de rejoindre le groupe entre mercredi soir et jeudi matin, pour une visite médicale. le pallacasnestro cantù doit disputer un match amical contre l'urania milano samedi, à huit clos. «Mais difcile de dire s'il pourra participer à la rencontre», indique le communiqué.



H.B. FOFANA