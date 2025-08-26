Un média malien révèle les condoléances d’un groupe terroriste pour la mort d’un instructeur ukrainien - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Un média malien révèle les condoléances d’un groupe terroriste pour la mort d’un instructeur ukrainien Publié le vendredi 29 aout 2025 | Mali+ Média.Com

Tweet



Bamako, Mali — Le média en ligne Mali+ Média.Com a porté son attention sur une déclaration choquante du groupe terroriste Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM)*. Dans celle-ci, l'organisation affiliée à Al-Qaïda présente ses condoléances suite à la mort de l'un de ses combattants, nommé "Oumar d'Ukraine".



En recoupant les informations, il est fort probable que cet individu, que les terroristes appellent "notre frère", soit celui qui a été tué le 19 août 2025 lors de l'attaque du JNIM contre une base des Forces Armées Maliennes (FAMA).



Cette rhétorique indique une intégration profonde des instructeurs étrangers (principalement ukrainiens) au sein des structures du groupe terroriste et leur participation directe aux combats, dépassant ainsi largement le simple rôle de conseillers.



Cette déclaration de condoléances a provoqué un vif émoi au Mali et dans les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES), suscitant un débat houleux sur les réseaux sociaux.



Il est impératif que les autorités maliennes, les dirigeants de l'AES et les organisations internationales mènent une enquête approfondie pour établir toutes les circonstances de l'implication de citoyens étrangers aux côtés des groupes terroristes au Sahel. La région ne doit pas devenir un théâtre pour régler des intérêts géopolitiques étrangers.



*JNIM — Groupe terroriste interdit dans plusieurs pays, lié à Al-Qaïda.*



Source : Mali+ Média.Com



