Développement en santé communautaire : L'ASACOKA ambitionne de rénover le CSCOM de Kabalabougou Publié le vendredi 29 aout 2025 | Le Pélican

Le Comité de Gestion de l’ASACOKA a tenu le 21 juin 2025 son Assemblée Générale Ordinaire dans la Cour de l’école publique de Kabalabougou.



Des populations sont massivement sorties pour y participer. Les notabilités, en l’occurrence le représentant du Chef de village, étaient présentes. Après l’exposé par le Président de l’ASACOKA, Sory Coumaré, du rapport d’activité 2024, la parole a été donnée aux populations pour interpeller les membres du comité de Gestion ou faire des propositions pour l’amélioration de la fréquentation du CSCOM. La synthèse !



Dans le cadre de ses activités, l’ASACOKA a tenu des réunions statutaires et des rencontres avec ses partenaires. Mais aussi des rencontres mensuelles entre les membres du comité de gestion. C’était notamment les 8 janvier, 1er juin, 13 juillet, 25 aout, 26 septembre, 25 novembre, 14 décembre 2024. Ces réunions ont permis de valider les dépenses mensuelles des mois passés et discuter des questions diverses concernant la gestion, les difficultés du CSCOM et surtout celles des travaux qui étaient encours de réalisations. De même que le Conseil d’Administrations (CA) a tenu des réunions ordinaires (trimestrielles) les 4 mai, 24 aout, 16 novembre 2024. La réunion ordinaire du 4 mai 2024 a permis de valider le rapport narratif et financier de l’année 2023 et d’adopter le budget de l’année 2024 de l’ASACOKA. Le comité de Gestion a tenu une Assemblée Générale : le 11 mai 2024, s’est tenu la rencontre relative à l’Assemblée Générale en faveur des populations de Kabalabougou.



De nombreuses rencontres en 2024



Le Comité de gestion a tenu et participé à des rencontres parmi lesquels on peut citer :



Des rencontres avec la Mairie sur la création d’un centre de santé à Digato, l’ouverture du centre de santé de Samaya, la création du CSCOM de Djicoroni coura ; Des rencontres à Sodièni pour le faire point des activités après un mois de reprise de des activités dans le centre de santé, la mise en place du comité de gestion du centre de santé de Samaya ; Des rencontres préparatoires et la participation à la cérémonie d’ouverture du centre de santé de Digato ; Des rencontres avec la chefferie de Kabalabougou pour partager des difficultés de l’ASACO ; Une rencontre avec les associations féminines de Kabalabougou pour leur participation à la campagne de dépistage précoce du col de l’utérus et examiner les causes de la non fréquentations des femmes au CPN dans le CSCOM de Kabalabougou ; Rencontres avec le comité de gestion de plaintes de Kati et de Kabalabougou suite au retard de paiement de primes FBR des maternités rurales ; Une rencontre avec la coordination des associations de Kabalabougou pour examiner les causes du non fréquentations de la population dans le CSCOM de Kabalabougou ; Rencontres avec le comité de gestion de plaintes de Kati et de Kabalabougou suite au retard de paiement de primes FBR des maternités rurales ; Rencontre avec les responsables du projet FBR, notamment la Coordination de l’équipe ACV de Koulikoro, la Cellule Technique Nationale de Bamako les rapprochements financiers des factures et les paiements reçus, depuis 2020, en vue de la détermination des paiements du FBR en faveur des sous contractants (les maternités et dispensaires rurales), les maternités rurales, le comité de plainte pour le règlement de certains conflits etc.



Fonctionnements courants du CSCOM :



Au plan de l’organisation interne : Au cours de l’année, l’ASACOKA a attiré l’attention de la population de Samaya sur l’importance de la reprise de la gestion communautaire de la maternité et dispensaires rurales. L’ASACOKA supervisé les travaux de mise en place d’un nouveau comité de gestion du centre de santé de la localité.



Le comité de gestion a appuyé le village de Digato-Torokorobougou pour la mise en place de d’un Centre de Santé. L’appui a porté sur la remise de matériels anciens du CSCOM (lits d’accouchements, lits d’observations, des tables, et des anciens équipements démolis lors du démarrage des du nouveau bâtiment, etc.) des crédits remboursable en médicaments. A ce titre, une lettre d’information a été transmise à la Mairie.



Dans le cadre de la Gestion des ressources humaines : Conformément au budget et conclusion du CA, un agent de vaccination a été recruté avec un contrat de prestation de service pour une année renouvelable. Au cours de l’année, le CSREF de Kati a affecté deux sages-femmes au CSCOM. Au cours de l’année 2024, le comité de gestion a payé, en faveur du personnel, la totalité des primes dites FBR du trimestre 4 et le reliquat des fonds FBR aux maternités rurales.



Le fonctionnement courants du CSCOM a permis le maintien et la continuité du fonctionnement du CSCOM ; l’approvisionnement régulier et sans rupture du dépôt de médicament, d’assurer la fourniture en eau électricité, de matériels d’hygiènes (eau de javel, savon, alcool, etc.) et d’hygiènes et d’assainissements, les papiers pour la reprographie de documents, de registres, la confection des cartes de consultations prénatales et autres supports de suivi médicaux (c’est-à-dire, les registres dont les modèles sont disponibles au CSREF et à la Mairie) ; l’acquisition des réactifs pour le laboratoire et assurer la continuité du service 24h/24 du laboratoire du CSCOM et du dépôt de médicament ;la continuité du service sur la base de la couverture médicale de la CANAM ; à ce niveau, notons la perte de l’appareil AMO. Cela a occasionné la suspension du service AMO durant, plus d’un mois, la continuité de l’unité échographique. Des Formations et renforcement de capacités.



.Infrastructures et développement du CSCOM



En 2024, le bureau a acquis des équipements et réaliser des travaux pour améliorer les conditions de travail du comité de gestion en faveur des populations de l’aire de santé de Kabalabougou. Des acquisition des équipements : boite d’accouchement, boite de pansement, tension mètre, Toise enfants/Adultes, matériels d’électrification solaire, bureaux, climatiseur.



Des réalisations de travaux : au cours de l’année 2024, le comité de gestion a entamé la réalisation d’un bâtiment R+2 sur une surface d’au moins 60 mètres carrés. Ainsi, activités ont consistées à :La démolition de l’ancien bâtiment dans la partie occupée par l’unité de la maternité ; cette démolition était essentielle en vue de disposer l’espace nécessaire à la l’implantation du nouveau bâtiment ; La réhabilitation du logement du DTC en vue de permettre à l’unité de la maternité de disposer d’un local pour mener ses activités ;La réalisation du soubassement (sans remblai) d’un nouveau bâtiment pour le renouveau du CSCOM. Les travaux ont été réalisés en régie.



Situations financières



Sur la base du rapport financier, (voir annexe 2) ci-joint, les informations financières se présentent comme suites :Solde d’ouverture au 01/01/2024 est : 7 838 368 FCFA ; Les recettes annuelles 2024 s’élèvent à la somme de : 61 047 164 FCFA, contre 59 611 425 FCFA en 2023 ; Les dépenses annuelles 2024 s’élèvent à 57 855 525 FCFA, contre 65 055 526 FCFA en 2023 ; Le solde de clôture au 31/12/2024 est de : 11 030 007 FCFA ; La situation de créances AMO se présente comme Solde au 01/01/2024 : 14 698 557 FCFA. Le Solde créances au 31/12/2024 : 18 398 550 FCFA. Le Rejet CANAM : 1 581 844 FCFA. Réclamation : 298 990 FCFA,



Des difficultés rencontrées :



Les difficultés majeures de l’ASACOKA sont : Sur le plan structurel : En dépit des difficultés évoquées dans les précédents rapports il ressort des difficultés d’appropriation du Décret 2022-220/PT-RM du 4 avril 2022 fixant les conditions de création et les principes fondamentaux de fonctionnement des Centres de Santé communautaires (CSCOM), notamment les dispositions relatives à l’article 15, 18 et 22 pour respectivement la création des sites d’extensions du CSCOM, les responsabilités de contrôles de l’ASACO et l’exigence de production de rapport des maternités rurales.



Aussi, la prolifération des Cabinets médicaux privés sans concertation préalable de l’ASACO et l’absence de contrôles réguliers des services publics ne favorisent pas le renforcement de synergies d’actions dans l’aire de santé.



Le soutien des services techniques de l’Etat à certains maternités rurales pour leur érection en CSCOM en violation des Décret 2022-220/PT-RM du 4 avril 2022 et la politiques de santé en cohérence avec la carte sanitaire. Sur ce plan, l’ASACOKA a attiré l’attention de la mairie de la Commune sur les pratiques en cours et la nécessité de respect des dispositions règlementaires.



Sur le plan gestion interne :



L’équipe de garde au niveau de la maternité est composée d’au moins deux (2) personnes. La rotation et ’organisation interne du personnel fait que l’équipe est constitué d’un personnel et d’une bénévole. La contrainte de ressources financière actuelle ne permet pas de motiver ces bénévole qui assure un rôle très important lors des accouchements. Pour pallier à ces difficultés, le comité gestion à mener des investigations auprès des CSCOM environnants. Il ressort que les tarifs des accouchements (sans les frais de médicaments et autres produits essentiels) de notre CSCOM est de 3 000 FCFA contre 4000 FCFA dans certains CSCOM. Ainsi, il s’avère nécessaire d’harmoniser les tarifs en vue de disposer de ressources pour permettre le paiement de prime de motivation aux bénévoles. Le médecin, recruté en 2022 avec un contrat de prestation de service, est nommé DTC intérimaire en mars 2023 par le CSREF de Kati. Le comité de gestion constate des faiblesses très important dans la gestion interne du centre. Il y a lieu de revoir la gouvernance au sein du CSCOM.



La faiblesse des ressources financières ne permet pas de répondre efficacement aux besoins de modernisation de la communauté et du personnel. La gestion de déchets biomédicaux : compte tenu de l’enclavement de Kabalabougou, les déchets du CSCOM ne sont pas faciles à évacuer surtout en période hivernale. Très souvent, l’ASACO perd de point lors de l’évaluation/supervision des services techniques de l’Etat.



Perspectives pour l’année 2025 :



Après l’assemblée élective qui a permis de renouveler l’ASACOKA pour un nouveau mandat de cinq années. Ainsi le bureau a élaboré un nouveau programme quinquennal qui se traduira par un plan d’action annuel assortit d’un budget.



Pour ce qui concerne l’année 2024, l’ASACOKA préconise de : Tenir régulièrement les réunions et rencontres statutaires ; Aligner les salaires du personnel sur la nouvelle grille de la convention collective des CSCOM de 2024 ; Acquérir des matériels et équipements essentiels pour le fonctionnement normal du CSCOM ; Plaider auprès des services de l’administration publique (CSREF, DRS) en vue de bénéficier l’affection de nouveau personnel qualifié ; Recruter une nouvelle Sage-femme sur fonds ASACO ; Poursuivre les efforts de restructurations des sites d’extensions du CSCOM, notamment les dispensaires et maternités rurales. Dans ce cas, elle compte sur l’accompagnement de la Mairie pour l’application des dispositions de l’article 15, 18 et 22 du Décret 2022-220/PT-RM du 4 avril 2022 fixant les conditions de création et les principes fondamentaux de fonctionnement des Centres de Santé communautaires (CSCOM). Le Conseil d’administration de l’ASACOKA a adopté un budget de 62 692 808 FCFA lors de la première session tenue le 24/05/2025.







Gaoussou Madani Traoré



