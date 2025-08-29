Remise des prix aux lauréats du DEF 2025 : 78 élèves primés grâce à l’appui de l’AGEFAU - abamako.com

Publié le vendredi 29 aout 2025

Le ministre de l’Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savane, a présidé ce jeudi la cérémonie officielle de remise des prix aux lauréats 28 août 2025 du Diplôme d’Études Fondamentales (DEF), session de juin 2025. L’événement a récompensé les trois premiers élèves de chacune des quatre académies d’enseignement, soit un total de 78 lauréats distingués pour leurs performances scolaires.



L’initiative, portée par l’Agence de Gestion du Fonds d’Accès Universel (AGEFAU) en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, s’inscrit dans le cadre des actions visant à promouvoir l’accès universel aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Les lauréats ont reçu des ordinateurs, des accessoires et des kits pédagogiques afin de faciliter leur initiation et leur maîtrise des outils numériques.



Dans son intervention, le ministre de l’Éducation nationale a exprimé sa gratitude à l’AGEFAU, qualifiée de partenaire stratégique du département dans le domaine du numérique éducatif. « Ce don vous donne l’opportunité de maîtriser l’outil informatique, de cultiver l’excellence et de renforcer votre compétitivité », a-t-il déclaré à l’adresse des élèves primés, les exhortant à poursuivre dans la voie de l’excellence.



Au-delà de cette remise de prix, l’AGEFAU a engagé plusieurs chantiers en 2025 pour améliorer la connectivité dans les structures éducatives, notamment la mise en place de cases Wi-Fi dans les écoles rurales du premier cycle, la création de Centres d’Accès Universel (CAU) dans les lycées et instituts de formation, ainsi que la construction et la réhabilitation de salles informatiques. Le déploiement de cases numériques dans certains établissements secondaires en milieu rural illustre également l’engagement de l’agence à promouvoir l’inclusion numérique.



La cérémonie a réuni un large panel d’acteurs du secteur éducatif et numérique : membres du cabinet ministériel, responsables de l’AGEFAU, du CIGMA, de la Direction nationale de l’économie numérique, directeurs d’académies, représentants syndicaux et partenaires techniques. Tous ont salué une initiative qui vient consolider l’intégration du numérique dans le système éducatif malien et renforcer l’égalité des chances.

