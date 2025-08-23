Politique Le médiateur de la république lors de la remise des rapports annuels 2023 et 2024 a Assimi Goita : "En 2024, nous avons reçu 208 dossiers de réclamations dont 138 entièrement traités et 70 en cours de traitement"
Publié le samedi 30 aout 2025 | Aujourd`hui
|
© aBamako.com par FS
