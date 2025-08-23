Mohammed VI : La révolution silencieuse - abamako.com

Publié le samedi 30 aout 2025 | Aujourd`hui

Il y a des rois qui bâtissent des palais. Lui, a choisi d'élever un peuple et de rebâtir un lien. Pas seulement avec l'Etat mais avec la patrie, avec le sentiment d'appartenir à une histoire qui nous dépasse.



Chaque fête du Trône, on aligne les bilans : TGV, ports géants, autoroutes, diplomatie éclatante, mégaprojets. On compte les grues comme des trophées. On aligne des kilomètres de béton comme si l'Histoire d'un règne se mesurait au poids de l'acier. Mais à force de regarder les murs, on oublie ce qu'ils abritent … l'essentiel : des hommes, des femmes, des têtes… un peuple qui, peu à peu, a recommencé à se sentir chez lui dans son propre pays.



Le génie de Mohammed VI n'a pas seulement été de transformer le Maroc visible. Son œuvre est plus intime, plus subtile, plus profonde, il a reconfiguré l'invisible. il a refaçonné le lien entre les Marocains et leur patrie, entre les citoyens et leur Roi. Il n'a pas seulement bâti un pays, Il a reprogrammé une nation, il l'a réconciliée avec elle-même. Le Roi n'a pas changé le Maroc. Il a changé le Marocain.



En 1999, quand il monte sur le trône, le Maroc porte encore les cicatrices d'un temps de méfiance et de distance. L'économie survit, la jeunesse rêve d'ailleurs, et l'État est perçu comme une forteresse lointaine.



Le pays existe, mais l'appartenance se fissure. Et puis, un jeune Roi arrive. Pas avec un tonnerre de réformes. Mais en premier, avec quelque chose de plus silencieux, mais de colossal : une idée immense dans sa simplicité : "Avant de construire des routes, je vais reconstruire le lien entre un peuple et son pays et pourquoi pas reconstruire des têtes".



Vingt-six ans plus tard, le choc est là, discret mais irréversible. À Ouarzazate, un jeune parle de l'énergie solaire comme d'un destin collectif. À Rabat, un étudiant lance sa start-up et dit : "C'est ici que ça doit exister". A Nouaceur, on fabrique des pièces d'avion et on se sent non plus spectateur mais acteur d'une nation qui avance. Un pays qui rêvait ailleurs et qui regardait l'avenir en Europe ou dans le Golfe ose enfin murmurer : "Notre futur n'est pas là-bas. Il est ici".



Cette phrase, cette certitude intime, voilà la vraie victoire. Plus forte qu'un port, plus durable qu'un TGV. Parce que ce n'est pas seulement un chantier. C'est une appartenance et une âme retrouvée. Une renaissance gravée non pas dans le béton, mais dans les veines d'un peuple.



Aucun bilan, aucun chiffre ne peut égaler cette révolution invisible. Avoir rendu aux Marocains ce frisson de dire "Nous sommes à nous. Nous sommes Marocains et fiers de l'être" est la meilleure des victoires. Parce qu'un pays qu'on reconstruit de l'intérieur, c'est plus qu'un royaume. Parce qu'un pays qui retrouve ce lien ne gagne pas seulement des infrastructures. Il gagne son âme. Et ça, c'est une renaissance.



Mohammed VI : l'homme qui a changé la monarchie en changeant nos regards



Son premier coup de génie ? Avoir compris qu'un royaume ne se rénove pas seulement avec des pierres, mais avec une peau neuve. Feu SM. Hassan II avait incarné la verticalité absolue, la majesté glaciale, la distance sacrée. Le Roi Mohammed VI, lui, a gardé la majesté… mais il a brisé la glace.



Ce qu'il a entrepris, en premier, n'a jamais été une réforme économique. Ce n'est pas un chantier d'infrastructures, c'est une révolution mentale, une chirurgie psychologique. Et c'est là que réside son intuition magistrale : comprendre que la vraie transformation d'un pays ne commence pas par le béton, mais par les mentalités. Avant de bâtir des routes, il fallait reprogrammer le logiciel intérieur d'un peuple.



Mais Mohammed VI n'a pas seulement transformé un pays, il a réinventé la monarchie marocaine. Là où Feu Hassan II incarnait la majesté absolue, SM. Mohammed VI a glissé une dose d'humanité dans le marbre. On le voit marcher seul dans une ruelle de Tunis, conduisant lui-même sa corniche à Casablanca, djellaba simple ou tenue casual, s'arrêter dans un souk, faire du shopping dans des magasins internationaux, parler, sourire, toucher les mains. On le surprend à dîner sans protocole à Paris ou à Abidjan. Ce n'est pas de la communication. C'est un nouveau code politique.



La monarchie n'est plus seulement au-dessus. Elle est parmi. Elle n'est plus seulement institution. Elle devient lien. Et ce lien, fait de proximité, a déclenché un séisme silencieux : il a désacralisé la peur tout en renforçant le respect. C'est une rupture historique qui a transformé le rapport du Marocain à son Roi : moins de distance, plus de confiance. Ce n'est pas de la mise en scène. C'est une mutation. Le Marocain ne regarde plus son Roi de la même manière. Et parce qu'il le regarde autrement… il apprend à se regarder lui-même autrement.



Le courant souterrain qui a déplacé les certitudes



Mohammed VI n'a pas choisi la rupture brutale et violente. Pas de murs abattus dans le fracas. Non. Il a opté pour la stratégie du courant souterrain : changer les repères sans les briser, déplacer la ligne du possible sans traumatiser.



2004. Un texte. Deux mots : Code de la famille. Ce n'est pas qu'une réforme juridique mais une onde de choc sociale. Plus qu'un article de loi, un signal envoyé aux consciences. La tradition peut dialoguer avec le progrès. Le Marocain découvre qu'on peut faire évoluer une société sans déchirer ses fondations religieuses et culturelles, qu'une société peut aller de l'avant sans se renier, que modernité et racines ne sont pas ennemies mais deux bras de la même identité. Le texte disait "loi". Le signal disait "époque". Une société peut évoluer sans se trahir.



2008-2014. Des grues plantées dans les sables, et soudain, un port surgit au nord?: Tanger Med. Là encore ce n'est pas qu'un chantier maritime mais un basculement psychologique. Voir les géants des mers accoster chez nous, et le monde entier se connecter à cette côte, a inscrit une certitude dans l'ADN collectif : nous pouvons jouer dans la Cour des grands. Puis le désert s'illumine… Noor Ouarzazate. Loin de n'être qu'une centrale solaire, c'est l'annonce d'un pays qui ose être pionnier, qui ne copie pas, qui invente.



Et puis parlons d'industrie aéronautique et des pièces d'avions fabriquées à Nouaceur. Certes ce sont des projets économiques mais ce sont surtout des phrases écrites dans une langue nouvelle… celle de la possibilité. Une injection d'audace, une phrase folle qui commence à circuler dans les veines d'un peuple : "Et si nous étions un hub mondial ?"



Puis vint 2022. La diplomatie du Sahara et la montée en puissance africaine. Bien entendu, ce n'est pas qu'un mouvement géopolitique qui a déplacé les frontières politiques. C'est une mémoire impériale réveillée d'un Maroc-pivot, un Maroc carrefour, un Maroc qui ne subit plus l'Histoire mais la trace, une puissance d'équilibre.



Chaque réforme, chaque projet, chaque acte a été un coup porté au fatalisme. Un vaccin injecté dans l'âme nationale contre cette vieille idée que nous étions condamnés à regarder passer le progrès depuis le quai. Non. Sous Mohammed VI, le Maroc ne regarde plus passer les trains du monde. Il en conduit aussi.



Mohammed VI : L'art d'avancer sans se perdre



Le piège des nations qui courent, c'est l'arrachement, la modernité qui écrase l'âme, le progrès qui broie l'identité. Mohammed VI a refusé ce pacte faustien. Il a choisi une autre voie : la vitesse, oui, mais une vitesse qui n'arrache pas l'âme. Moderniser sans occidentaliser, évoluer sans s'effacer.



Ce mélange d'audace et de racines, c'est peut-être son coup stratégique le plus subtil. C'est ce qui explique pourquoi le Maroc avance vite… mais ne se renie jamais.



Là réside sans doute son plus grand pari : propulser un pays entier dans la modernité tout en gardant intact ce qui fait sa singularité. Maintenir l'âme pendant que le décor change. Un équilibre rare, presque miraculeux, que tant de nations en développement ont manqué. Beaucoup ont troqué leur identité contre des infrastructures. Beaucoup ont sacrifié leur âme sur l'autel du béton. Le Maroc, lui, a choisi une mutation sans amnésie. Il avance vite, mais il avance enraciné.



Et c'est cette fidélité à lui-même, au milieu de la vitesse, qui fait que la transformation n'est pas un passage… mais une renaissance durable.



Une révolution qui ne se voit pas sur les photos



Les TGV rouilleront. Les ports vieilliront. Mais quand on change la façon dont un peuple se regarde, ça ne s'efface jamais.



En vingt-six ans, Mohammed VI n'a pas seulement façonné des routes et des rails, il a fabriqué un Maroc qui n'a plus peur d'oser. Un Maroc qui croit. Qui regarde enfin le monde dans les yeux. L'Histoire écrira peut-être qu'il a bâti des infrastructures géantes. Mais la vérité est ailleurs : il a bâti une confiance nationale. Et aucun chantier de béton ne pourra jamais rivaliser avec ça.



Feu Hassan II, le père, avait consolidé l'État, tenu la nation d'une main ferme. Le Roi Mohammed VI, lui, a choisi d'ouvrir les fenêtres sans faire tomber les murs. On a fini par avoir une société qui bouge, vite, mais enracinée. Une mutation qui ne sacrifie pas l'âme au profit de la vitesse.



Son plus grand héritage ne sera pas visible depuis l'espace. Il sera inscrit dans l'invisible : avoir fait du Maroc plus qu'un territoire, avoir fait du Maroc une idée. Un royaume africain, moderne, fier de sa tradition, qui parle au monde sans cesser de se parler à lui-même.



C'est une leçon de géopolitique autant qu'un acte de psychologie collective : quand un peuple change la façon dont il se voit, il change la façon dont le monde le regarde.



Mohammed VI a compris une vérité que partagent les grands bâtisseurs : la vraie souveraineté ne se mesure pas en tanks ni en traités. La vraie souveraineté, c'est un peuple capable de se dire : "Nous pouvons". Le Maroc de 2025 n'est plus celui de 1999 parce que le Marocain de 2025 n'est plus le même. Mohammed VI a déplacé la ligne du possible dans nos têtes avant de la déplacer sur les cartes. C'est ça, son véritable chantier : changer l'homme avant de changer le pays. Rebâtir un peuple de l'intérieur pour réécrire l'Histoire. Mohammed VI, le Roi qui nous a reconstruits de l'intérieur.