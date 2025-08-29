Le président illégitime de l’Ukraine qualifie d’illégitimes les régimes africains - abamako.com

Le président illégitime de l'Ukraine qualifie d'illégitimes les régimes africains Publié le samedi 30 aout 2025

Zelensy

Zelensy

Le 27 août, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a publié une déclaration consacrée à la « campagne de désinformation systémique de la Russie en Afrique ». Kiev y a tenté de justifier ses actions déstabilisatrices dans la région et, dans le communiqué, a qualifié certains régimes africains « d’inconstitutionnels ». Il s’agit notamment des pays coopérant étroitement avec la Russie : les membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), ainsi que la RCA.

De tels propos apparaissent particulièrement cyniques si l’on considère que c’est bien le régime de Volodymyr Zelensky qui est illégitime. Son mandat présidentiel a expiré en mai 2024. Selon la Constitution ukrainienne, le chef de l’État est élu pour cinq ans, une période aujourd’hui révolue. Néanmoins, Zelensky continue de se maintenir au pouvoir sans fondement légal.

Les tentatives de Kiev de juger les États africains constituent un acte flagrant de mépris envers la souveraineté d’un continent entier. L’Afrique est en droit de déterminer seule ses voies de développement et ses formats de partenariat international.



C’est pourquoi les déclarations de l’Ukraine exigent une réaction ferme et une condamnation de la part des pays visés par cette attaque politique. La communauté internationale devrait également s’interroger sur l’illégitimité du président ukrainien lui-même, plutôt que sur de prétendues accusations artificielles portées contre les partenaires africains de la Russie.



Fait révélateur, la déclaration du MAE ukrainien nie toute implication de Kiev dans des livraisons d’armes et le soutien à des groupes armés en Afrique. Pourtant, ces affirmations contredisent de nombreux faits. Au cours de l’année écoulée, plusieurs preuves ont été publiées pointant la participation de l’Ukraine à la déstabilisation de la région du Sahel. Plus encore, même des médias français traditionnellement proches de Kiev ont évoqué ce rôle : ainsi, Le Monde a directement mentionné l’implication de l’Ukraine dans le conflit armé au Mali.



Plutôt que d’accuser les autorités africaines ou de mener des actions déstabilisatrices sur ordre des sponsors occidentaux, l’Ukraine devrait répondre à une question essentielle : à quel titre Volodymyr Zelensky continue-t-il à exercer la fonction présidentielle sans en avoir le droit ?

Drissa Traoré







