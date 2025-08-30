Cheick Ahmed Thera, Entrepreneur : "Ce que nos autorités ont accompli durant ces 5 ans est immense" - abamako.com

Dans une interview qu'il a bien voulu nous accorder Cheick Ahmed Théra, entrepreneur de son Etat nous dresse le bilan des 5 ans de la transition.



Défense, économie… sont les deux principaux points évoqués avec M. Théra qui évolue dans le secteur des mines au Mali dans la sous-région et en Afrique centrale.



Aujourd'hui Mali : Pouvez-vous présenter à nos lecteurs ?



Cheick Ahmed Théra : Je me nomme Cheick Ahmed Théra, je suis entrepreneur, fondateur et CEO de Mali Minng Services (MMS). Nous évoluons au Mali dans le domaine des mines mais aussi en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. J'ai été président d'un parti politique qui été dissous à l'instar de toutes les autres formations politiques. Je suis surtout un soutien à la Transition.



Quelle appréciation faites-vous des 5 ans de la Transition ?



Je dois dire que beaucoup de choses ont été faites durant cette transition sur le plan sécuritaire qui est le principal défi auquel notre pays est confronté. De nos jours, le Mali est unifié, car nos autorités actuelles ont pu récupérer Kidal. L'Etat est présent partout et le Mali appartient aux Maliens, ce qui n'était pas le cas auparavant.



La Transition a pu construire des camps militaires dans plusieurs localité. Je profite de cette occasion pour faire une proposition à nos autorités ; à savoir : construire au moins un camp militaire dans chaque cercle du Mali et pourquoi pas dans toutes les communes. La construction de ces camps va davantage accroitre la force de frappe de nos vaillants militaires qui pourront être dans les 5 minutes dans toutes les localités menacées ou attaqués car il faut reconnaitre que notre pays est vaste.



Sur le plan économique, le monde s'intéresse à notre pays pas à cause de son nom ou de nos beaux yeux parce que notre sous-sol est riche. L'Etat a crée une entreprise pour l'exploitation des mines, maintenant il doit passer à une autre phase : faire en sorte que lui-même exploite nos mines. Nous devons tout faire aussi pour que les matières premières soient transformées sur place. Je sais que les privés n'ont pas ces moyens mais l'Etat oui. Cette politique de transformation des matières premières doit être soutenue par la construction d'usines là où se trouvent ces produits. J'ai vu en Chine que l'Etat a créé des entreprises appartenant à des villes. Car tous les Etats qui sont forts militairement le sont aussi économique.



Votre mot de la fin ?



C'est toujours de saluer les différents efforts déployés durant cette transition notamment l'équipement de notre armée, la relecture du code minier avec l'augmentation de la part de l'Etat, l'apaisement du climat social, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes je ne saurais tous les citer. Aujourd'hui, le Mali appartient aux Maliens. Ce que les généraux sont en train de faire c'est énorme. Il nous revient maintenant de les accompagner pour que la vision que nos autorités ont pour ce pays et pour l'AES puisse se réaliser. Accompagner veut dire pour moi proposer, c'est pourquoi nous devons être des soldats de cette révolution. Aucun jeune, aucun Malien ne devrait rester spectateur mais doit etre acteur de cette œuvre d'édification nationale.







Réalisé par Kassoum THERA



