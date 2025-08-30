Pr. Abdoulaye Djimde honore au Japon par le prix international "Hideyo Noguchi" Pour L’Afrique : "Je dédie ce prix au peuple résilient, travailleur et visionnaire du Mali" - abamako.com

Professeur Abdoulaye Djimdé vient d'être distingué par le Prix "Hideyo Noguchi" pour l'Afrique dont la cérémonie de remise du Prix international s'est déroulée, le 22 août dernier, à Tokyo, au Japon.



Placé sous la présidence du Premier ministre japonais, Ishiba Shigeru et sous le regard attentif de l'empereur et de l'impératrice, l'événement a enregistré la participation de nombreuses personnalités maliennes, dont le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Bouréma Kansaye et de l'ambassadeur du Mali au Japon, le général Didier Dacko. Visiblement très ému, Pr. Abdoulaye Djimdé dédie cette distinction au peuple malien résilient, travailleur et visionnaire du Mali dans son discours que nous publions en intégralité.



Je commencerai par remercier Dieu d'avoir permis à un enfant né dans une case en terre battue dans une zone rurale du Mali d'être présent sur cette scène internationale lors de la cérémonie de remise du 5e Prix Hideyo Noguchi pour l'Afrique. J'exprime ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour ce grand honneur. Je dédie ce prix au peuple résilient, travailleur et visionnaire de la République du Mali, dont le gouvernement m'a fait l'honneur d'envoyer notre ministre en charge de la Recherche scientifique jusqu'à Tokyo pour être à mes côtés en ce jour spécial pour notre pays.



Je suis béni par le soutien de mes parents, de toute ma famille élargie, de mon épouse, de nos trois enfants et de leurs conjoints respectifs, présents dans cette salle avec moi.



Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien continu de mes nombreux mentors, collègues de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, collaborateurs, boursiers et étudiants du Mali, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Je remercie tout particulièrement le Dr Louis Miller des National Institutes of Health des Etats-Unis, qui m'a spontanément nominé pour ce prix.



Le paludisme est une terrible maladie parasitaire ancienne contre laquelle l'humanité lutte depuis des siècles. À l'ère moderne, de grands progrès ont été réalisés, permettant à un nombre croissant de pays d'être déclarés exempts de paludisme par l'Organisation mondiale de la Santé.



Pourtant, l'Afrique subsaharienne concentre aujourd'hui 95 % des cas de paludisme et 95 % des décès dus au paludisme dans le monde. Bien que des progrès louables aient été réalisés même en Afrique, le paludisme reste une source majeure de décès et de souffrances inutiles en Afrique subsaharienne.



Outre les nombreuses vies perdues et les souffrances évitables, le paludisme est responsable d'énormes pertes économiques pour les familles africaines. Lorsqu'un enfant est malade, la mère ne travaille pas ces jours-là, et les maigres ressources de la famille sont consacrées aux soins hospitaliers. Lorsque le père est malade, les revenus de la famille sont perdus pendant ces jours-là. Ces mesures contribuent à aggraver la pauvreté sur le continent.



Nos travaux collectifs montrent qu'il est possible d'éliminer cette maladie, même dans les régions les plus durement touchées d'Afrique. Lorsque j'ai débuté ma carrière de chercheur sur le paludisme il y a 30 ans, 75 à 90 % des enfants d'un village malien typique présentaient le parasite du paludisme dans leur sang pendant la saison de transmission de pointe. Aujourd'hui, dans le même village, en moyenne 20 % des enfants présentent le parasite du paludisme dans leur sang.



Cela démontre que le paludisme peut être vaincu même dans les régions les plus dures d'Afrique. Cependant, comme toujours, les derniers kilomètres sont toujours les plus difficiles. Ces progrès sont menacés par le changement climatique, la résistance aux médicaments, les conflits armés, la diminution des financements, les pandémies, etc. Par conséquent, la réussite nécessitera un engagement politique soutenu, un financement accru et durable, une implication accrue de scientifiques africains de haut niveau dans la recherche sur le paludisme, ainsi qu'une recherche et une innovation soutenues pour découvrir et commercialiser de nouveaux outils.



Ce prix est un appel à redoubler d'efforts pour fédérer les énergies et les expertises contre le paludisme, former davantage de jeunes scientifiques à la recherche biomédicale de pointe et à l'innovation, et élargir mes réseaux de collaboration, notamment avec mes collègues japonais.



Je vous appelle tous à intensifier vos efforts et votre engagement respectifs afin qu'un jour, mon rêve d'une Afrique sans paludisme devienne réalité.





Puisque je ne peux exprimer suffisamment ma gratitude envers le peuple et le gouvernement japonais en Anglais, permettez-moi de conclure en adressant au Japon, dans ma langue nationale, le dogon malien, «Yaa Poo, Yaa Poo, Ya Ganna», ce qui signifie bien plus que «Merci».



