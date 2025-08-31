Conférence-débat à Bamako : Citoyens et médias au cœur de la coproduction de la sécurité au Sahel - abamako.com

Le Réseau Médias-RSS, en partenariat avec le Centre pour la Gouvernance du Secteur de la Sécurité de Genève (DCAF), a organisé le samedi 30 août 2025 à l'hôtel Maeva une conférence-débat sur le thème : « Face à la recrudescence de la demande de sécurité par la population : quel rôle pour le citoyen dans la coproduction de la sécurité au Sahel ? »



Dans son allocution, Mme Valérie Petitpierre du DCAF a rappelé l’importance de la collaboration entre les médias, la société civile et les institutions dans la gouvernance du secteur de la sécurité. Elle a souligné que la sécurité ne saurait être une affaire réservée à l’État, mais qu’elle se construit avec et pour les citoyens. Selon elle, les médias constituent des ponts essentiels entre communautés, institutions et forces de défense, contribuant ainsi à instaurer la confiance, condition indispensable à une sécurité durable.



La cérémonie a également été marquée par la présentation du nouveau bureau du Réseau Médias-RSS et par un panel d’experts de renom, qui ont échangé sur les défis sécuritaires du Sahel et la place des citoyens dans leur résolution



