Ouverture d'une enquête judiciaire : Des détournements massifs à la Primature signalés Publié le samedi 30 aout 2025

Le procureur général près la cour suprême Mamadou Timbo

Le Procureur Général près la Cour Suprême du Mali, Mamoudon Timbo, a annoncé l’ouverture officielle d’une information judiciaire visant plusieurs fonctionnaires et opérateurs économiques, dans le cadre d’un vaste dossier de malversations financières présumées.



Dans un communiqué de presse N°001/PG-CSM du 19 août 2025, il est fait révélation des faits incriminés en question. Ils portent sur des infractions graves : "faux et usage de faux", "atteinte aux biens publics" à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA, "blanchiment d’argent" et "complicités multiples".



Selon le communiqué, les personnes mises en cause sont principalement des agents ayant géré les finances publiques de la Primature entre 2021 et novembre 2024, ainsi que des acteurs impliqués dans des contrats liés à la convention de partenariat entre l’AGTIER et la Primature.



La Chambre d’instruction de la Cour Suprême, saisie par réquisitoire, a procédé à des premières comparutions, prononcé des inculpations et délivré des mandats de dépôt. Le dossier a été scindé en deux volets : l’un relevant de la compétence directe de la Cour Suprême, l’autre transféré au Pôle Judiciaire Spécialisé chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière.



Le Parquet Général assure que la procédure se déroulera dans le respect strict des principes du procès équitable, notamment la présomption d’innocence et le droit à la défense. Il s’engage également à tenir l’opinion publique informée à chaque étape importante, dans les limites imposées par le secret de l’instruction.



Cette affaire, qui touche le cœur de l’appareil étatique, pourrait avoir des répercussions majeures sur la gouvernance publique et la lutte contre l’impunité au Mali. Elle intervient dans un contexte de refondation institutionnelle, où la transparence et la reddition des comptes sont devenues des priorités affichées par les autorités de la Transition.



