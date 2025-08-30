Afrobasket 2025 : Une Médaille Historique pour les Aigles du Mali - abamako.com

Afrobasket 2025 : Une Médaille Historique pour les Aigles du Mali
Publié le lundi 1 septembre 2025

Une médaille, un modèle, une mémoire... À Luanda, les Aigles masculins du Mali décrochent une médaille d’argent historique, fruit d’un héritage sportif visionnaire initié il y a deux décennies par le Président Amadou Toumani Touré.



Dans une finale haletante disputée sous les projecteurs brûlants de l’arène angolaise, les Aigles du Mali ont offert au continent une démonstration de courage, de talent et de maturité. S’ils s’inclinent face à une équipe angolaise portée par son public, les Maliens repartent avec une médaille d’argent qui dépasse largement sa valeur métallique. Elle incarne l’aboutissement d’un projet national, la consécration d’une vision sportive patiemment construite et l’hommage vibrant à un homme dont l’intuition a changé le destin du basket-ball malien : feu le président Amadou Toumani Touré (ATT).





Ce parcours n’est pas une surprise. Il est la validation d’un modèle unique en Afrique, fondé sur l’investissement structuré dans la jeunesse, la professionnalisation des filières sportives et la création d’une culture de la gagne. Dès les années 2000, ATT avait compris que le sport, et en particulier le basket-ball, pouvait devenir un levier d’émancipation nationale. Il a initié une politique ambitieuse, transformant les intuitions en stratégie d’État. Le Mali ne devait pas seulement participer, il devait dominer.



La première preuve éclatante de cette vision surgit en 2007 à Dakar, lorsque l’équipe féminine senior s’empare du titre continental. Portée par une génération exceptionnelle, elle impose le Mali comme une puissance montante. Au cœur de cet exploit, une figure emblématique : Hamchetou Maïga. Star évoluant en WNBA, elle incarne l’excellence malienne sur la scène mondiale. Son leadership, son talent et son aura ont été l’étincelle fondatrice d’un empire sportif. Ce sacre féminin n’était pas une fin, mais le socle sur lequel allait s’ériger une dynastie.



L’héritage de Maïga a inspiré une décennie de domination chez les jeunes filles. Les Aiglons Filles ont régné sans partage sur l’Afrique, remportant cinq titres U16 consécutifs entre 2013 et 2019. Cette pépinière a produit des talents comme Sika Koné, aujourd’hui pilier de l’équipe senior et star internationale. Chez les garçons, l’ascension fut plus progressive mais tout aussi spectaculaire. Les titres U16 et U18, notamment celui de 2015 à Bamako et celui de 2019 en Angola, ont forgé une génération dorée, aguerrie par les compétitions mondiales U17 et U19.



L’équipe masculine de 2025 est l’héritière directe de cette filiation. Menés par des joueurs comme Alou Diarra, Siraman Kanouté formés dans les centres d’excellence du pays, les Aigles ont démontré une maîtrise tactique et mentale impressionnante. Chaque action sur le parquet de Luanda portait en elle l’empreinte d’un système, d’une philosophie, d’une culture de la performance. Cette médaille d’argent est la récolte d’un semis patient, d’une vision poursuivie malgré les aléas politiques.



Ce succès est aussi celui d’un homme resté dans l’ombre mais dont l’impact fut décisif: Hamèye Niang. Ancien ministre et ancien président de la Fédération malienne de basket-ball, il a joué un rôle central dans la structuration de la discipline. Sous son impulsion, le Mali a investi dans les infrastructures, les compétitions de jeunes et la formation des cadres techniques. Il a su transformer le potentiel en résultats, et faire du basket-ball une vitrine du génie malien. À sa suite, son successeur, Maître Jean Claude Sidibé, actuel président de la Fédération Malienne de Basket-Ball, a su maintenir le cap.





Aujourd’hui, les centres de formation de Bamako sont devenus les Harvard du basket africain. Le Mali ne produit pas seulement des joueurs, il façonne des champions. La médaille d’argent de Luanda est bien plus qu’un trophée : c’est la victoire posthume d’une idée, d’un modèle, d’une mémoire. Elle consacre la souveraineté sportive du Mali, bâtie sur des fondations solides, nourrie par la gloire passée et portée par une jeunesse ambitieuse.



Alors que la nation célèbre ses nouveaux héros, elle peut regarder l’avenir avec confiance. Les Aigles ont prouvé que le Mali demeure une référence sur la scène du Basket-Ball africain. Et dans chaque dribble, chaque tir, chaque victoire, résonne l’écho d’une prophétie devenue réalité. La balle au panier est entrée dans sa phase de maturité, et son horizon est doré. Avec les Dames comme chez les Messieurs...



M. SANOGO



