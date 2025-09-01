Réforme de l’état : Un taux de réalisation de 75% salué par le Président Goïta - abamako.com

Réforme de l'état : Un taux de réalisation de 75% salué par le Président Goïta Publié le lundi 1 septembre 2025 | L'aube

Le Général d’armée, Assimi Goïta, a examiné, le jeudi 28 août 2025, le troisième rapport annuel du Comité indépendant de suivi-évaluation (CINSERE-FNR), qui dresse un bilan positif de la mise en œuvre des recommandations issues des Assises nationales de la Refondation. Le taux global d'exécution s'élève à 74,85 %.



Le rapport, présenté par le coordinateur général Amadou Tiéoulé Diarra, évalue la concrétisation du Cadre stratégique pour la Refondation de l’État (CSRE). Ce cadre repose sur 517 recommandations (dont 55 prioritaires et 153 complémentaires), suivies grâce à plus de 1 340 indicateurs de performance. À la fin de l'année 2024, le bilan est le suivant : 72 recommandations sont totalement réalisées ; 315 sont en cours d’exécution.



Le comité met en avant plusieurs avancées tangibles pour la population, notamment, dans la Santé : Mise en service d'unités de dialyse et équipement de centres de santé en panneaux solaires ; l’Accès à l'eau : Réalisation de plus de 400 forages en milieu rural et urbain ; l’Administration : Démarche de transformation numérique et organisation de rencontres de proximité pour recueillir les préoccupations des citoyens, y compris de la diaspora, sur l'accès aux services de base et aux documents d'état civil.



Pour amplifier ces efforts, le CINSERE-FNR a émis des recommandations stratégiques. Il s’agit de renforcer la planification et la coordination entre les ministères ; la créer des Comités techniques de coordination (CTC) dans chaque département ministériel ; Accélérer la mise en œuvre de la Vision 2063, présentée comme un levier stratégique pour l'agriculture, l'industrialisation et l'emploi rural.



Le Président Goïta a salué la qualité du travail du comité. Il a rappelé que l'objectif ultime de chaque recommandation doit être "la finalité sociale et économique" pour les Maliens. Réitérant sa vision, il a affirmé son engagement total à mobiliser "toutes les forces vives de la Nation" pour poursuivre la construction d'un "Mali nouveau".



Mohamed Sylla