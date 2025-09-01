Humanitaire : Le nouveau représentant du HCR chez le PM - abamako.com

Humanitaire : Le nouveau représentant du HCR chez le PM Publié le lundi 1 septembre 2025

Le Premier Ministre, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Général de Division, Abdoulaye MAIGA, a accordé une audience le vendredi 29 août 2025 à M. Pierre CAMARA, nouveau Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) au Mali.



Cette rencontre de courtoisie a été l’occasion pour M. CAMARA de saluer la qualité de la collaboration entre le HCR et le Mali, tout en réaffirmant l’engagement de son institution à renforcer davantage cette coopération fructueuse.



À son tour, le Premier Ministre a invité le nouveau Représentant à accorder une attention particulière aux priorités humanitaires de la Confédération des États du Sahel (AES), soulignant l’importance d’aligner les actions internationales sur les besoins et stratégies régionaux.



Cette entreprise s’inscrit dans la continuité des relations de travail constructives entre le gouvernement malien et les partenaires humanitaires, en vue d’une réponse coordonnée aux défis communs.



