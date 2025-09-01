Remise du rapport de la médiature au président Assimi : Hausse des saisines - abamako.com

Le Médiateur de la République, Mme Sanogo Aminata Mallé, a remis, le vendredi 22 août 2025, ses rapports annuels au Président de la Transition, Assimi Goïta.



Ces documents, qui dressent un bilan éloquent de la relation entre l'administration et les citoyens, révèlent d'une part, une confiance grandissante en l'institution et, d'autre part, pointent des dysfonctionnements persistants. D’où une hausse des saisines.





Le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, a officiellement reçu les rapports d'activité 2023 et 2024 du Médiateur de la République, lors d'une cérémonie au palais de Koulouba en présence du Premier ministre, du président du CNT et de membres du gouvernement...



Mme Sanogo Aminata Mallé a présenté un bilan marqué par une augmentation significative de son activité. L'institution a accueilli plus de 6 000 usagers en 2023 et près de 12 000 en 2024, soit un total de 18 000 réclamations sur deux ans. «Cette hausse est présentée comme le signe d'une confiance accrue des citoyens, y compris les femmes et la diaspora, envers cette instance», a-t-elle précisé.



Le Médiateur de la République dira que les réclamations des citoyens portent principalement sur, notamment, la gestion foncière, les retards dans l'exécution des décisions de justice, les lenteurs administratives, les défaillances de la protection sociale.



Face à ces constats, le Médiateur de la République a émis une série de recommandations, dont : le respect strict des procédures foncières et une meilleure gestion des conflits de chefferie ; l'accélération des démarches administratives et la modernisation numérique de l'administration ; le renforcement du recouvrement des cotisations sociales ; une alerte sur les risques liés à l'orpaillage artisanal (conflits locaux, pollution, destruction d'écosystèmes).



Le Président Goïta a salué l'engagement du Médiateur et de ses équipes, qualifiant l'institution de «recours pour le citoyen et de conseil pour l'administration». Il a exhorté le gouvernement à s'approprier ces rapports pour transformer les défis identifiés en opportunités de réforme, particulièrement dans les domaines de la gouvernance foncière et de la protection des droits des citoyens.



Il a enfin interprété la hausse des saisines comme une preuve de la dynamique démocratique à l'œuvre et de la consolidation de l'État de droit au Mali.



Mohamed Sylla



