Pré-lancement du triangle du balafon au CICB : Sikasso s'apprête à vibrer au rythme de la 9e édition Publié le lundi 1 septembre 2025 | L'aube

En présidant le pré-lancement du Triangle du Balafon au CICB, le ministre en charge de la Culture, Mamou Daffé, a affiché son ambition de faire de cet instrument emblématique un pont culturel entre le Mali et ses voisins. Rendez-vous est pris à Sikasso pour une édition qui veut marquer les esprits.



Le Centre international de conférences de Bamako (CICB) a vibré, vendredi 29 août 2025, aux rythmes du balafon. La cérémonie, présidée par Mamou Daffé, ministre de la Culture, a réuni de nombreuses personnalités parmi lesquelles Mahamadou Koné, ministre des Affaires religieuses et du Culte, la gouverneure de Sikasso, Mme Marie Claire Dembélé, ainsi qu’un public passionné, émerveillé par la magie de cet instrument mythique.



Avant la série des discours, l’animation a été assurée par le célèbre groupe Nèba Solo, ambassadeur incontesté du balafon moderne. Les Kôrè Dugaw, gardiens des traditions, l’ont précédé avec un spectacle saisissant mêlant percussions et chants ancestraux. Les communicateurs traditionnels, menés par le griot Dagamaissa, ont ensuite rappelé toute l’importance de ce patrimoine immatériel dans la cohésion des peuples.



Placée sous le thème « Le balafon, symbole de la transformation sociale dans un nouvel espace souverain », l’édition 2025 réunit le Mali, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée, avec comme pays invité le Niger. Une manière de rappeler que le balafon, au-delà de son rôle musical, demeure un ciment culturel et spirituel entre les nations de la sous-région.



Des prix à la hauteur de l’événement



Le rendez-vous de Sikasso, prévu du 9 au 11 octobre 2025, sera marqué par une compétition très attendue entre les troupes participantes. Comme les années précédentes, trois prix et une distinction spéciale seront décernés. Il s’agit du Prix Lamissa Bengaly : 1,5 million F CFA, du Prix de l’Intégration : 1 million F CFA. Le Prix de la ville de Sikasso d’un montant de 750 000 F CFA. Et enfin, le Prix spécial de l’AES doté de 500 000 F CFA.



En plus, chaque troupe participante recevra une prime de 400 000 F CFA, signe de la volonté des organisateurs de valoriser l’ensemble des acteurs du festival.



Le ministre Mamou Daffé a salué l’engagement des autorités locales et rendu hommage aux plus hautes autorités du pays pour leur détermination à faire de la culture un outil de cohésion et de stabilité. « Que ce Triangle soit porteur de paix et de stabilité pour nos nations », a-t-il déclaré.



Le ministre des Affaires religieuses, originaire de Sikasso, a souhaité la bienvenue aux festivaliers, exprimant sa fierté de voir sa ville rayonner sur la scène culturelle régionale. La gouverneure de Sikasso, Marie Claire Dembélé a souligné que « la culture reste un ciment de paix », tout en invitant les festivaliers à découvrir la richesse du Kénédougou. La cheffe de l’exécutif régionale a souligné devant les ministres et les invités que la capitale du Kènèdougou est fin prête pour accueillir le festival.



Au-delà des spectacles et des récompenses, le Triangle du Balafon demeure un espace de rencontres, de fraternité et d’intégration sous-régionale. Son objectif principal reste inchangé : contribuer à la consolidation de la paix et du vivre-ensemble par la culture.



Le lancement officiel de la fête aura lieu très prochainement à Sikasso.



Yaye Astan Cissé