Kalabancoro : Une aide-ménagère dans le lit du patron

A Kalaban-Coro, Koulouba, l’affaire qui secoue les habitants depuis quelques jours dépasse toutes les histoires ordinaires. Ce qui semblait être une famille tranquille s’est transformé en champ de bataille conjugal, après la découverte explosive d’une liaison interdite entre le chef de famille et… l’aide-ménagère.



Engagée il y a quelques mois pour soulager la maîtresse de maison dans les tâches ménagères, la jeune employée, D. D bien élancée, joviale a vite franchi un pas dangereux. Selon plusieurs voisins, le maître de maison aurait multiplié les gestes suspects à son égard, jusqu’à entretenir une relation intime derrière le dos de son épouse. Un téléphone de dernière génération, des habits sexys, un parfum dont le prix frôle les 25 000F sont découverts dans la chambre de la jeune fille par l’épouse qui est rarement présente au foyer.



La vérité a éclaté d’une manière presque théâtrale. Une voisine, qui venait régulièrement chez la patronne de D.D, a fini par alerter l’épouse, son amie. Méfiante, cette dernière a décidé de surveiller sa maison comme une sentinelle. Le piège s’est refermé lorsqu’elle a surpris la jeune fille dans son lit conjugal, en compagnie de son mari.



En un instant, le silence du foyer s’est mué en tumulte : cris, insultes, menaces, puis attroupement des riverains, attirés par le vacarme. Des voisins ont dû intervenir en urgence pour calmer les esprits et éviter que la scène ne vire au drame.



Mais la blessure est profonde. Humiliée, la femme a chassé sans délai l’aide-ménagère, jurant de ne plus jamais la voir franchir le seuil de sa maison. Quant au mari infidèle, il a préféré s’éclipser des jours durant.



Dans le quartier, l’affaire continue de nourrir les discussions. Certains accusent l’homme d’avoir manqué à son devoir de chef de famille, d’autres blâment la jeunesse de la domestique tentée par la facilité. Mais tous s’accordent sur un point : cette histoire laissera des cicatrices indélébiles dans ce foyer autrefois considéré comme modèle.



Mamadou Sidibé



