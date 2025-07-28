Commune I: une mission du Bureau du Vérificateur général à la mairie - abamako.com

Selon les murmures de la commune I, des investigations sont ouvertes sur le foncier. La commune I est composée de neuf (09) quartiers dont trois à quatre (04) gros villages qui ont intégré la capitale Bamako (Sicoroni, Banconi, Nafadji, Fadjiguila). Le morcellement, le traçage des rues et ruelles posent d’énormes problèmes sans solution.

Certains édiles en ont fait un fonds de commerce mettant en danger la vie des citoyens procédant à des spéculations foncières. Du coup, l’atmosphère est électrique entre voisins. Ces quartiers spontanés ont la vie dure. Les espaces publics ont été cédés pour se faire fortune.

Depuis l’arrivée des vérificateurs à la mairie, c’est la panique et le sauve qui peut. Attendons le rapport pour mieux commenter.



Le commandant Bassidy Kané est plus puissant que la justice du Mali ?

On ne cessera de nous braver que «nul n’est au-dessus de la loi»? Mais voilà un commandant de la garde nationale, Bassidy Kané qui est au-dessus de la loi. La décision de justice est tombée le 17 septembre 2024, elle lui a été notifiée le 23 septembre par l’huissier de justice, Me Mamadou Camara de débrancher son fil électrique de mon mur. Mais pendant tout ce temps-là, le commandant refuse violemment de se soumettre à une décision de la justice malienne bénéficiant d’un soutien et d’une complicité de certains agents de la Société Énergie du Mali (EDM-SA) et de mon huissier.

Or, la première qualité d’un porteur d’uniforme est la discipline. Si cela lui manque, il devient un élément dangereux pour la communauté. La politesse fait paraître l’homme au dehors comme il devrait être dedans. Savoir se gêner, dit-on, «est la première chose à apprendre. Le couteau ne vaut rien contre l’esprit».



