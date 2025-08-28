Situation sécuritaire préoccupante : Echanges enflammés sur les réseaux sociaux - abamako.com

La situation sécuritaire au Mali reste légitimement au centre des préoccupations nationales.



Marquée par une recrudescence d’attaques armées dans plusieurs localités du pays, elle alimente aujourd’hui un climat d’angoisse et de division au sein de l’opinion véhiculée sur les réseaux sociaux.



Au-delà de la violence sur le terrain, la gestion de cette crise suscite de vifs échanges, mais rarement des débats. Ainsi, depuis quelques semaines, les réseaux s’enflamment du fait de la recrudescence de la menace sécuritaire. Si pour certains internautes, la protection des populations civiles reste insuffisante, d’autres arguent en revanche que la guerre contre le terrorisme et l’insécurité ne peut être remportée en un court laps de temps. Ces derniers appellent à la patience, à la mobilisation citoyenne et à l’unité nationale pour accompagner les efforts en cours.



Ces confrontations d’opinions débordent hélas très souvent dans notre pays où l’on confond vite vaine polémique et échange constructif, où celui qui ne pense pas comme soi est vu comme un ennemi. Pas étonnant de voir un débat d’idées au départ dégénérer rapidement en débat de caniveau, voire aux attaques subjectives.



Heureusement que tous ne boxent pas dans la même catégorie. Des citoyens savent s’élever au-dessus de la mêlée, conscients de ce que leur pays attend d’eux. Acteurs de la société civile, organisations communautaires et leaders d’opinion, ils proposent des pistes de solutions telles que : l’urgence de chercher à renforcer la collaboration entre l’Armée républicaine et les populations locales, à multiplier les initiatives de dialogue intercommunautaire, à améliorer les dispositifs de renseignement.



Comme quoi, la situation sécuritaire au Mali n’est plus seulement une affaire de militaires, elle s’impose comme un débat national. Malgré les inquiétudes d’une société éprouvée, le fait que tout le monde peut s’exprimer sur les réseaux sociaux permet aux citoyens de participer activement à la recherche de solutions durables.



Drissa Togola