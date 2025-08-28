Mali Sogo » ou le Label de la viande rouge du Mali - abamako.com

Mali Sogo » ou le Label de la viande rouge du Mali Publié le lundi 1 septembre 2025 | Le challenger

La remise du certificat du label de la viande rouge du Mali «Mali Sogo» a eu lieu, le 27 août 2025, au cours d’une cérémonie, présidée par le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba Ba.

Un pas important vient d’être franchi dans la production de viande répondant aux standards internationaux de qualité.



La salle de réunion du Ministère de l’Elevage et de la Pêche a accueilli, le mercredi 27 août 2025, du beau monde qui a effectué le déplacement pour être témoin de la remise du certificat d’enregistrement du label de la viande rouge du Mali : «Mali Sogo».



Très heureux, le Président de l’Interprofession de la filière bétail /viande du Mali, Mahamadou Diallo, a remercié les autorités de la Transition, à savoir le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, le Premier Ministre, le Général de division, Abdoulaye Maïga, et le Ministre de l’Elevage et de la Pêche Youba Ba, qui n’ont ménagé aucun effort pour l’obtention du Label viande rouge du Mali, «Mali Sogo».





Mahamadou Diallo a fait la genèse de ce processus intense. il a cité entre autres la réalisation d’une étude de faisabilité de mise en place de la marque collective pour la viande rouge et ses dérivés ; la tenue des sessions d’information et de sensibilisation des acteurs de la filière bétail/viande sur le concept marque collective et ses implications dans les régions de Kayes, Koulikoro et du District de Bamako ; l’élaboration du logo du label viande rouge et ses dérivés, du Mali et son règlement d’usage encadrant son utilisation ; la validation du dossier de demande d’enregistrement du label viande rouge et dérivé du Mali en marque collective par le Cigmac-Mali ; l’envoi du dossier de demande d’enregistrement du label viande rouge et dérivé du Mali en marque collective à l’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle (Oapi); la publication au Bulletin Officiel de l’Oapi de la demande d’enregistrement du label en marque collective pour enregistrer d’éventuelles oppositions et l’enregistrement de la marque collective « Mali Sogo » Viandes rouges du Mali par l’Oapi.



Conquérir des parts du marché régional



Le Chef du département de l’Elevage et de la Pêche, Youba Ba, a félicité l’Interprofession pour l’initiative qui a été financée par le Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest volet Mali (Pacao-Mali) et leurs partenaires. Le ministre Youba Ba a insisté sur le soutien apporté par son département à ce processus depuis son lancement en juillet 2023.



A l’en croire, «de nos jours, la question de la promotion des produits mis sur le marché doit être un axe prioritaire pour chaque pays. Elle est, en général, menée autour des signes distinctifs tels que les Labels comme la marque collective, qui permettent aux consommateurs d’identifier les produits et de justifier leur choix». Ces signes distinctifs, selon lui, permettent d’organiser une forme de partenariat entre plusieurs personnes (groupement ou association) qui souhaitent renforcer leur visibilité, leur compétitivité et leur profitabilité en adoptant une stratégie commune de vente.



Aux dires du ministre Youba Ba, l’importance économique, sociale et culturelle de la filière bétail /viande n’est plus à démontrer au Mali. «Plus de 30% de la population rurale tirent exclusivement leurs revenus de l’élevage qui constitue le 3è secteur d’exportation du Mali après l’or et le coton et contribue à près de 19 % au Pib du Mali », a-t-il précisé.



Le Ministre en charge de l’Elevage et de la Pêche a reconnu qu’il y a lieu de renforcer cette position en mettant sur le marché des produits avec l’assurance de la traçabilité de leur provenance: « en choisissant la valorisation de la filière bétail/viande, il s’agit pour le Mali de pouvoir assurer une production de viande répondant aux standards internationaux de qualité, pour en faire une filière de réduction de la pauvreté en milieu rural, d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de renforcement de la contribution du sous-secteur de l’élevage à l’économie nationale et à l’entrepreneuriat des jeunes ».



Le Chef du Département de l’élevage et de la pêche s’est longuement appesanti sur les défis majeurs, les enjeux et les perspectives de la filière Bétail/Viande. Son département s’attellera, entre autres, à la construction et la réhabilitation des marchés à bétail et abattoirs, en tenant compte des aspects environnementaux ; la promotion de la transformation des animaux et sous-produits animaux ; la mise en œuvre de l’initiative volontaire et l’ambition du Mali à exporter la viande au même titre que l’Initiative riz ; la dynamisation du Système d’Informations sur les Marchés de Bétail (SIM-B) ; la construction d’abattoirs semi-modernes au niveau régional et modernes à Bamako et dans les grandes villes ; la construction et la réhabilitation d’aires d’abattages et des installations pour le séchage des cuirs et peaux ; la construction et la réhabilitation des tanneries modernes ; la construction et la réhabilitation des périmètres pastoraux ; l’amélioration génétique à travers l’insémination artificielle viable et maitrisée sur les races locales à fort potentiel de production de viande.



Le ministre Youba Ba a rassuré l’ensemble des acteurs de la volonté des plus hautes autorités du Mali à soutenir cette marque collective qui permettra aux acteurs de la filière bétail/viande de donner une visibilité à leurs produits sur les marchés. « Cela leur permettra d’approvisionner le marché national et international avec des produits de qualité, d’une part, et de conquérir des parts du marché régional en viande rouge », a-t-il déclaré.



Broulaye Koné avec CCOM/MEP



Deux livres au ministre Youba Ba !



En marge de la cérémonie, deux livres sur la santé vétérinaire ont été remis au ministre de l’Elevage et de la Pêche.



Le premier livre «Guide Technique et économique du poulet de chair» traite de l'ensemble des paramètres de production d'une exploitation avicole. Le second livre «Manuel d'alimentation animale : exercices corrigés» est un manuel conforme au programme du cycle du Brevet de Technicien (BT) en Alimentation. «Les deux livres que vous venez de m’offrir sont un symbole éloquent et un vivant témoignage, si besoin en est, de la passion et de la détermination qui sont les vôtres dans la bataille pour le bien-être et la santé des animaux, toute chose qui s’inscrit parfaitement en droite ligne des orientations politiques de mon Département », a souligné le ministre Youba Ba.



B. Koné avec CCOM/MEP



