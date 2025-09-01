Routes de Bamako : L’hivernage transforme la capitale en champ de bataille routier - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Routes de Bamako : L’hivernage transforme la capitale en champ de bataille routier Publié le lundi 1 septembre 2025 | Arc en Ciel

Tweet



Il suffit de sortir cinq minutes dans les rues de Bamako pour comprendre : nous ne circulons plus, nous survivons.



L’hivernage transforme la capitale en champ de bataille routier. Des trous béants avalent des pneus, des motos s’écrasent, des voitures se percutent. Chaque trajet est une loterie, où l’on mise sa vie contre un nid-de-poule.



Et pendant ce temps, le ministère des Transports regarde ailleurs. A croire que la sécurité routière n’est qu’un slogan de conférence. Combien de morts faudra-t-il encore pour que l’État sorte de son inertie ? Car oui, l’inaction face à un danger connu et quotidien relève d’une complicité silencieuse.



Le plus insupportable, c’est de voir des jeunes, armés de pelles et de briques cassées, tenter de boucher ces cratères à la place des pouvoirs publics. Une scène à la fois héroïque et humiliante : héroïque pour ces citoyens qui refusent de laisser mourir leurs semblables, humiliante pour des autorités absentes, réduites au rôle de spectateurs d’un drame qu’elles pourraient empêcher.



Bamako n’est pas une brousse perdue, c’est la capitale d’un pays. Que penser d’un État incapable d’entretenir les artères vitales de sa propre métropole ? Comment parler de développement, d’émergence ou de modernisation quand les routes de la ville ressemble à des pièges mortels?



Le temps des excuses est terminé. Les routes de Bamako tuent. Et l’Etat, par son silence et son laxisme, en porte une part de responsabilité directe. Soit le ministère des Transports prend ses responsabilités et agit immédiatement, soit il devra répondre devant l’histoire et devant le peuple de chaque accident évitable qui endeuille nos familles.



Rouler à Bamako ne devrait pas être un arrêt de mort.



Djibril Diallo