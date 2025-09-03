Immatriculation systématique des parcelles : le gouvernement malien accélère la sécurisation foncière - abamako.com

Immatriculation systématique des parcelles : le gouvernement malien accélère la sécurisation foncière Publié le mercredi 3 septembre 2025

Le Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, à travers la Direction générale des Domaines et du Cadastre, a lancé ce mardi 2 septembre une opération d’immatriculation systématique des parcelles de terrain sur toute l’étendue du territoire national.



Cette initiative, menée en partenariat avec l’Ordre des Géomètres Experts du Mali, vise à faciliter la transformation des titres provisoires en titres fonciers conformément à l’article 259 de la LDF, à simplifier les démarches pour les citoyens, à créer une base de données cadastrale fiable et à réduire les litiges fonciers et sécuriser la propriété.



La phase pilote, menée dans les quartiers de Yirimadio-ZRNY, Kalaban coura sud-extension, Médina coura et Kalabancoro-Plateau, a permis au 29 août 2025 la création de 3 262 titres fonciers sur un total de 4 406 dossiers déposés. Fort de ce succès, l’opération est désormais étendue à toutes les Régions administratives du Mali et à l’ensemble des quartiers du District de Bamako.



Pour encadrer l’initiative, des commissions de coordination sont mises en place afin de superviser les travaux, définir les modalités de paiement des géomètres et promouvoir le paiement digitalisé.



Les citoyens concernés peuvent retirer leurs titres fonciers moyennant une demande timbrée à 500 FCFA, accompagnée des pièces justificatives requises. Les honoraires des géomètres experts sont fixés à 50 000 FCFA par parcelle sur titre foncier mère et 75 000 FCFA dans les autres cas.