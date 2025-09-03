Réseaux sociaux et études universitaires : Entre outil pédagogique et source de distraction - abamako.com

Réseaux sociaux et études universitaires : Entre outil pédagogique et source de distraction Publié le mercredi 3 septembre 2025 | Mali Tribune

A l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest (Ucao), les réseaux sociaux occupent une place centrale dans la vie quotidienne des étudiants.



Facebook, WhatsApp, Tiktok et Instagram ne sont plus de simples plateformes de divertissement ; elles offrent également des opportunités uniques d’apprentissage tout en posant des défis, notamment dans la gestion du temps.



Pour de nombreux étudiants de l’Ucao, les réseaux sociaux complètent leur formation académique. Des groupes sur WhatsApp et Facebook facilitent l’échange de notes de cours, l’organisation de travaux de groupe et même le dialogue direct avec les enseignants. Certains professeurs adoptent ces outils dans leur pédagogie en partageant des ressources sur WhatsApp ou via des plateformes d’e-learning.



"WhatsApp m’aide à rester en contact avec mes camarades et à récupérer des documents importants quand je manque un cours. Parfois, je fais aussi des recherches sur des sites internet recommandés par les professeurs", explique Aminata, une étudiante de l’Ucao.



Dans la filière journalisme et communication, Tiktok et Instagram sont devenus des alliés pour la créativité académique. Ces plateformes permettent aux étudiants de produire du contenu dynamique et ciblé, tout en offrant une vitrine promotionnelle pour l’université.



"Aujourd’hui, un bon communicant doit savoir raconter une histoire en moins de 60 secondes. Tiktok et Instagram nous obligent à être concis, créatifs et à capter rapidement l’attention. La filière journalisme/communication offre aux étudiants l’opportunité d’exploiter ces outils pour se perfectionner", reconnaît Mariam, étudiante en journalisme.



A travers ces outils, les étudiants réalisent des mini-reportages, des interviews en format court et des capsules informatives sur des sujets variés, allant de l’actualité universitaire aux enjeux sociaux. Cette approche leur permet de développer des compétences en storytelling, en montage vidéo et en gestion de communauté en ligne.







Un tremplin vers la vie professionnelle



Les réseaux sociaux comme LinkedIn gagnent également du terrain auprès des étudiants en quête d’opportunités professionnelles. Ces plateformes leur permettent de développer des réseaux avec des employeurs potentiels et de se préparer à leur future carrière.



Cependant, l’usage intensif des réseaux sociaux comporte des risques pour les performances académiques. Les notifications constantes et le défilement sans fin sur des plateformes comme Tiktok peuvent entraîner une perte de concentration et de productivité.



"Il m’arrive de vouloir juste vérifier une information sur mon téléphone et, une heure plus tard, je réalise que j’ai passé mon temps à regarder des vidéos", admet Oumar, étudiant.



A l’Ucao, les réseaux sociaux représentent à la fois une opportunité et un défi. Bien exploités, ils constituent un atout majeur pour enrichir l’apprentissage et préparer les étudiants à la vie professionnelle. En revanche, un usage excessif ou non maîtrisé pourrait nuire à leur réussite académique et à leur bien-être mental.



Tout est donc une question d’équilibre !



Regina Déna

(stagiaire)