Programme Break Free : Fawe Mali partage les résultats de 5 ans d’activité - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Programme Break Free : Fawe Mali partage les résultats de 5 ans d’activité Publié le mercredi 3 septembre 2025 | Mali Tribune

Tweet

Fawe-Mali a organisé le 29 août 2025 à son siège à Kalaban coura, une cérémonie de présentation des résultats et bonnes pratiques issues du programme Break free.



Une initiative quinquennale (2021-2025) financée par le ministère néerlandais des Affaires étrangères et mise en œuvre par Fawe-Mali.



La cérémonie a réuni des journalistes, influenceurs, bénéficiaires et acteurs, c'était une occasion privilégiée pour les acteurs de relayer les informations, messages et résultats du programme, mettre en lumière des témoignages inspirants et cas de succès, renforcer la coopération entre médias, acteurs de terrain et bénéficiaires capitaliser les acquis pour référence et pérennisation.



A rappeler qu'au Mali comme dans plusieurs pays en Afrique, le mariage d'enfant, les grossesses précoces, les MGF/Excision et le maintien des filles à l'école restent des préoccupations majeures au vu du nombre de victimes de ces violences parmi les filles. Leurs énormes conséquences sur la santé, l'éducation et l'acquisition de compétences de vie, font que les filles sont timides et participent faiblement à la défense de leurs droits à travers des influences, la prise des décisions éclairées concernant leur vie et de contribuer au développement de leurs communautés.



Ainsi, le programme a contribué à des efforts de progrès de respect des droits des couches vulnérables singulièrement les filles par rapport à certains ODD notamment les 3,4 et 5 (ayant trait à la bonne santé et bien-être, éducation équitable de qualité et égalité des sexes), depuis 2021. L'objectif était de renforcer la santé, les droits sexuels et reproductifs des jeunes et à promouvoir l'égalité des sexes.



Au cours de la cérémonie, il s'agissait pour les acteurs de présenter les résultats et bonnes pratiques issues du programme, donner la parole aux bénéficiaires et acteurs de terrain, favoriser le réseautage entre journalistes, influenceurs et organisations partenaires, stimuler la couverture médiatique et la visibilité digitale du programme.



Le programme intervient dans neuf pays africains (Burkina Faso, Ethiopie, Kenya, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Soudan et Zambie) afin que les jeunes puissent prendre des décisions éclairées sur leur avenir. Au Mali FAWE est en charge du plaidoyer au niveau national.



Dans son intervention, la Coordinatrice de Fawe-Mali, Mme Naparé Magninè Diarra a expliqué que ce programme a permis de regrouper les jeunes filles qui sont devenues aujourd'hui des leaders et elles ont compris que l'éducation joue un rôle central dans leur vie. "Elles ont compris qu'elles ont leur partition à jouer dans le développement de leur famille et de leur société, elles peuvent développer leur plein potentiel parce qu'elles ont confiance en elles. Elles peuvent défendre leur droit parce qu'elles ont compris leur droit. Elles peuvent défendre les droits de leur camarade parce qu'elles ont compris que défendre les droits de quelqu'un est important dans la vie. Cette activité a permis à Fawe d'améliorer son encrage politique et son encrage social", a conclu la Coordinatrice de Fawe-Mali.



Ibrahima Ndiaye



