Sante sexuelle : Pilier du développement humain

Chaque 4 septembre, le monde célèbre la Journée internationale de la santé sexuelle, instaurée en 2010 par la World association for sexual health (WAS).



Cette journée vise à rappeler que la santé sexuelle est un droit fondamental, indispensable au bien-être physique, mental et social de chaque individu.



« Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d’espoir » est le thème de l’édition 2025 qui met en lumière les premières étapes de la vie et souligne l’importance d’un suivi médical de qualité pour les mères et les nouveau-nés, d’une éducation sexuelle adaptée dès l’adolescence, et d’un environnement familial et communautaire bienveillant.



Cette journée mondiale poursuit plusieurs objectifs clés à savoir promouvoir la santé sexuelle comme levier du développement humain, sensibiliser aux droits sexuels, au consentement et à l’égalité dans les relations, encourager une éducation à la sexualité pour prévenir les IST, les grossesses précoces et les violences, renforcer l’accès aux services de santé reproductive, notamment pour les jeunes et les femmes marginalisées et briser les tabous et les stigmatisations liés à la sexualité dans toutes les cultures.



Au Mali, les défis liés à la santé reproductive restent préoccupants : mariages précoces, faible accès à la contraception, manque d’éducation sexuelle… Cette journée représente une opportunité précieuse pour ouvrir le dialogue, sensibiliser et agir. L’Office national de la santé de la reproduction (ONASR) appelle l’ensemble des acteurs de la santé sexuelle et reproductive à se mobiliser pour faire de cette célébration un moment fort d’engagement collectif.



Pour cela plusieurs initiatives sont programmées à travers le pays : campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, dans les médias et au sein des communautés, conférences et débats réunissant experts, jeunes et leaders communautaires, dépistages gratuits des IST et du VIH dans les centres de santé ainsi que des événements culturels pour briser les tabous et encourager le dialogue intergénérationnel.



Ousmane Mahamane







