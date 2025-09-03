Tribunal militaire de Bamako : Recrudescence de l’escroquerie - abamako.com

Tribunal militaire de Bamako : Recrudescence de l'escroquerie Publié le mercredi 3 septembre 2025 | Mali Tribune

Le 26 août 2025, le Tribunal militaire de Bamako, présidé par le juge Assama Dolo, a tenu sa session correctionnelle ordinaire.



Cinq affaires impliquant six prévenus, militaires et civils, ont été examinées. Les infractions incluent : un cas d’escroquerie et violation de consigne militaire, un cas d’escroquerie, faux en écriture, complicité et violation de consigne, un cas d’escroquerie et violation de consigne, un cas de désertion, perte d’armes de guerre et violation de consigne, et un cas d’escroquerie, abus de confiance et violation de consigne. Le colonel-magistrat Soumaïla Bagayoko a dénoncé la recrudescence des escroqueries liées à de fausses promesses d’embauche dans les FAMa, des désertions, pertes d’armes et ventes illégales de parcelles.



OMS : Assa Badiallo Touré élue 1re vice-présidente du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique



Avec l’élection du médecin-colonel Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, a été élu au poste de 1re vice-présidente du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, lors de la 75e session à Brazzaville. Cette élection pour un an de Mme Assa Badiallo marque un tournant historique pour le Mali tout en renforçant sa position comme acteur clé de la santé en Afrique.



Le Comité régional, organe clé de l’OMS Afrique, oriente les politiques de santé publique face aux défis comme les épidémies (paludisme, choléra, Mpox) et les crises humanitaires. Le Mali jouera un rôle stratégique dans l’élaboration du Programme de travail 2025-2030, axé sur la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire. Assa Badiallo Touré s’engage à promouvoir l’équité, l’innovation locale et une gouvernance sanitaire efficace, s’appuyant sur l’expérience malienne, notamment les récents Etats généraux de la santé.



Rencontre douanes-CNPM : Un partenariat renforcé pour une économie compétitive



Le 28 août 2025, une délégation des douanes maliennes, menée par le colonel-major Ahmed Ag Boya, directeur général adjoint, a rencontré le président du CNPM, Mossadeck Bally, et des représentants de la CCIM à Bamako. Cette initiative s’inscrit dans le dialogue public-privé pour une économie compétitive.



Le colonel-major Ag Boya a présenté les missions des douanes : collecte des taxes, facilitation du commerce, lutte contre la fraude (stupéfiants, contrefaçons) et protection de l’économie nationale. Sur 36 réformes engagées, 18 sont réalisées. Les recettes prévues pour 2025 s’élèvent à 876 milliards de F CFA (73 milliards/mois), avec plus de 80 milliards collectés en juillet. La douane, couvrant tout le territoire excepté Taoudénit, se positionne comme partenaire du secteur privé, privilégiant transparence et concertation.



Mossadeck Bally a salué ces efforts, soulignant l’importance de l’industrialisation et de la création d’emplois pour la stabilité. Le CNPM s’engage à multiplier les concertations pour soutenir ce partenariat.



Cecogec : 16 437 personnes sinistrées



Le comité interministériel du Conseil de gestion de crise et catastrophe s’est réuni ce 28 août 2025 au centre de coordination et de gestion de crise pour faire le bilan sur la situation des inondations au Mali. Quatre cas d’inondations et l’effondrement de 438 maisons ont été enregistrés au cours de la semaine du 19 au 25 août 2025. La situation cumulée depuis le début de l’hivernage est la suivante : 38 cas d’inondations, 6 cas de foudre et 4 cas de vents violents. Ces événements ont entraîné 23 cas de pertes en vies humaines, 34 blessés et l’effondrement de 1105 maisons. Au total, l’on dénombre 2017 ménages touchés, soit 16 437 personnes sinistrées.



Rassemblés par



Oumou Fofana



