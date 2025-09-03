Bamako. Ai Saison 3 : Un laboratoire d’innovation - abamako.com

Bamako. Ai Saison 3 : Un laboratoire d'innovation Publié le mercredi 3 septembre 2025 | Mali Tribune

La saison 3 de Bamako. Ai aussi appelé festival de l’étonnement s’est tenue du 29-31 août 2025 au siège de Kabaco-Académie sise à Missabougou. Cette édition a accueilli 1000 visiteurs ou plus.



La 3e édition du festival de l’étonnement, organisée chaque année à la même période a pour objectif d’unir nos savoirs. Dr. Yannick Kemayou est membre et responsable des apprentissages de la communauté Kabako



"Cette 3e édition de ce festival est dédié à la célébration, à l'exploration de l'intersection entre les technologies émergentes, surtout les intelligences artificielles et la réalité étendue et les savoirs endogènes. Donc Bamako. Ai est une célébration de nos savoirs. Qu’il existe dans nos communautés, dans nos terroirs depuis fort longtemps et aussi des dernières technologies qui sont aujourd’hui en train de bousculer notre quotidien comme naturellement l’intelligence artificielle".



Pendant trois jours, les participants ont pris part à des activités enrichissantes avec possibilité de remporter un cadeau. Les activités tournaient autour de Soni kɛnɛya (la maison du bien-être), la musico thérapie (utiliser la musique pour se réconforter et se motiver) et le bien-être grâce à l’alimentation et la consommation de nos ingrédients bio.



Selon M. Kemayou, les savoirs de jeunes peuvent être aujourd’hui sublimés, magnifiés et surtout transformés en socle de compétences et aussi en source de prospérité grâce aux technologies émergentes.



A chaque édition, des artisans dépositaires de savoir se joignent à Kabako pour valoriser davantage nos savoir-faire. Ils ne sont pas restés en marge de la célébration de cette année. Des maîtres artisans de Mopti ont répondu à l’invitation. Le directeur national de l’économie numérique, Abdoul Kader Ky, a exhorté les uns et les autres à ne pas oublier, voire abandonner nos savoirs au profit de la nouvelle technologie.



La visibilité des expositions ou des innovations créée à Kabako est destinée à être vue, par tous et pas uniquement au Mali Bamako, même si le festival est surnommé Bamako. Ai, il est destiné à être vu par le monde.



Les initiateurs sont satisfaits de cette 3e édition car la thématique a été respectée.



Oumou Fofana