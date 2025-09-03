Ça se passe au Grin : "Collectif des avocats : victoire en vue" - abamako.com

Ça se passe au Grin : "Collectif des avocats : victoire en vue"
Publié le mercredi 3 septembre 2025 | Mali Tribune

Au grin, les membres pensent que le Collectif des avocats pour la défense des libertés fondamentales est parti pour remporter haut la main ce bras de fer judiciaire qui l'oppose à l'administration. Selon eux, une victoire imminente en est vue.



Il faut noter que la dissolution de tous les partis politiques et organisations à caractère politique a été actée par un décret présidentiel signé le 13 mai 2025 par le président de la transition, Assimi Goïta. Depuis lors, le collectif est à pied d'œuvre pour annuler ce décret qui à ses yeux, est contraire aux valeurs démocratiques.



Cependant, les membres du grin disent avoir les yeux rivés vers la Cour constitutionnelle, qui est désormais appelée à trancher la question de savoir si un pouvoir peut suspendre les droits politiques les plus essentiels par simple décret. Le fait que l'affaire a quitté la Cour suprême pour être renvoyée devant la Cour constitutionnelle constitue une victoire, expliquent les membres. À les entendre, le rôle d'une Cour constitutionnelle est de garantir la suprématie de la Constitution en vérifiant la conformité des lois et d’autres normes juridiques à la loi fondamentale de l'État. Elle assure le respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens et régule le fonctionnement des pouvoirs publics.



Pour les membres du grin, il lui appartient désormais de dire, en droit, si un pouvoir peut, par décret contre des dispositions constitutionnelles, suspendre les droits politiques les plus essentiels.



Ibrahima Ndiaye

