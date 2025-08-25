Antiterrorisme dans les localités de LÉRÉ, GAO, Kayes et Nioro du Sahel: Les FAMA neutralisent plusieurs assaillants lors des missions aéroterrestres

© aBamako.com par A S

Remise de clés de quatre hélicoptères MI171 à l`armée malienne

Le président de la Transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis ce vendredi 26 novembre 2021 les clés de quatre hélicoptères de manœuvre Mi-171 au ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, à la Base aérienne 101 de Sénou.