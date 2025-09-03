L’industrie de défense turque au Mali en novembre prochain - abamako.com

La première édition du BAMEX (Bamako Expo), qui se tiendra du 11 au 14 novembre 2025 dans la capitale malienne, réunira des entreprises turques de défense comme Baykar, ASELSAN ou MKE avec les décideurs des pays africains. Toute une chaîne de valeurs de la logistique turque dont le cœur battra au Mali, point d’ancrage de la grande offensive turque. Enjeux.

Placée sous le haut patronage de la Présidence malienne et du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, cette première édition est organisée par l’entreprise turque Prontaron Savunma Sanayi Organizasyon et Dış Ticaret Ltd. Şti. (The Peak Defense) au Centre d’exposition et de démonstration de Bamako (FEBAK) et sera initialement réservée aux participants turcs.

Monsieur Harun Saraç, président du Conseil d’administration de BAMEX, a déclaré à l’AA que « l’événement devrait accueillir des délégations de plus de 35 pays, majoritairement africains ». Selon lui, l’idée de l’événement est née après la démonstration réalisée l’an dernier à Bamako par certaines entreprises turques de défense, qui avait rencontré un grand écho, et à la suite de la demande des autorités maliennes de transformer cette initiative en un salon.



Des produits testables sur le terrain

Saraç a précisé que le salon s’étendra sur quatre jours : les deux premiers consacrés à l’exposition, les deux derniers à la « Demo Day ». Les entreprises participantes pourront présenter et tester leurs produits sur le terrain, dans une zone militaire sécurisée proche de Bamako, devant les délégations nationales.

Il a ajouté que des acteurs majeurs de l’industrie de défense turque, comme Baykar, MKE, ASELSAN ou Roketsan, seront présents. « BAMEX vise à permettre aux pays africains d’examiner, directement, des solutions modernes adaptées à leurs besoins sécuritaires, tout en renforçant la coopération en matière d’investissement, de transfert de technologies et de production conjointe », a-t-il souligné.

Aussi, Saraç a annoncé que l’édition de l’année prochaine s’ouvrira aux entreprises internationales de défense, en plus des sociétés turques.

« Plusieurs salons de défense ont eu lieu en Afrique, mais la plupart étaient centrés sur le civil ou n’attiraient pas les décideurs. BAMEX réunira : chefs d’État, ministres de la Défense et délégations de haut niveau, et offrira un format où les produits ne seront pas seulement exposés mais également testés sur le terrain. BAMEX n’est donc pas seulement un salon inaugural, c’est le début d’une nouvelle ère pour l’industrie de défense en Afrique », a-t-il ajouté.

« La Türkiye : plus qu’un fournisseur, un partenaire stratégique fiable »

Saraç a souligné que le Mali, pays clé pour la sécurité du Sahel, représente un marché important pour les produits de défense turcs. Il a rappelé que des coopérations existaient déjà entre la Türkiye et le Mali dans ce secteur, et que certains systèmes de défense, solutions d’intégration et projets de formation et d’équipement fournis par la Türkiye jouent un rôle majeur dans le renforcement des capacités sécuritaires maliennes.

Saraç a insisté sur le fait que le salon répondra aussi à la recherche de partenariats fiables et durables des pays africains. « Des événements comme BAMEX permettent de renforcer la coopération à travers le transfert de technologies modernes, la production conjointe et des accords stratégiques à long terme. BAMEX contribue fortement à l’image de la Türkiye en Afrique : aujourd’hui, les pays africains recherchent non seulement des produits, mais aussi la confiance et des partenariats durables. Avec ses solutions de défense, la Türkiye se positionne comme un partenaire stratégique fiable, et non seulement comme un fournisseur », a-t-il indiqué.

Enfin, Harun Saraç a conclu que l’organisation consolide l’image de la Türkiye en Afrique comme un partenaire « fiable, innovant et stratégique », et que ce positionnement pourrait, à long terme, bénéficier non seulement au secteur de la défense mais aussi aux relations diplomatiques et économiques du pays.

A.Diallo

Source : Le Nouveau Réveil