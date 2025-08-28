Des fortunes mal acquises ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Des fortunes mal acquises ? Publié le jeudi 4 septembre 2025 | Le Matin

Tweet

Des réactions au rapport de « Africa Wealth Report » sur les millionnaires et les milliardaires (en dollars) du continent mettent en doute l’origine de certaines fortunes et dénoncent aussi le manque de vision des riches du continent.



Difficile de semer le doute sur l’origine des fortunes comme celles de Aliko Dangote et Mike Adenuga du Nigeria, Johann Rupert d’Afrique du Sud et Nassef Sawiris d’Égypte… C’est aussi le cas au Mali des Mamadou Sinsy Coulibaly, Amadou dit Diadié Sankaré, Mandiou Simpara, Seydou Kane, Cesse Komé, Ibrahima Diawara, Seydou Nantoumé (Toguna), Mobibo Kéita (GDCM)… Mais, il est indéniable que beaucoup de nos compatriotes sont aussi devenus millionnaires ou milliardaires aux dépens du Trésor public. Et cela d’autant plus que l’État est le principal partenaire du milieu des affaires du pays. Cela donne lieu le plus souvent à de mauvaises pratiques (corruption, népotisme, délit d’initiés…) comme ascenseur social pour intégrer ces prestigieux cercles de millionnaires et de milliardaires.



Malheureusement, les fortunes ainsi amassées garnissent les banques (des capitaux dormant à la banque avec un faible rendement) au lieu d’être investies dans des secteurs porteurs, donc productifs. Des milliards sont ainsi annuellement investis dans les immeubles majoritairement fermés parce que le loyer est hors de portée de la majorité de ceux qui sont dans le besoin. N’empêche que, en termes d’investissements judicieux, il faut tirer le chapeau aux Mamadou Sinsy Coulibaly, Amadou dit Diadié Sankaré, Mandiou Simpara, Seydou Kane, Cesse Komé, Ibrahima Diawara, Seydou Nantoumé. Mais, si nous devrions les noter, ce serait : « Peuvent mieux faire » !



Et cela d’autant plus que l’impact de leurs investissements sur l’emploi décent (nous disons bien l’emploi décent) au Mali n’est pas aussi perceptible qu’on l’aurait souhaité. Il y a encore des secteurs qui représentent des niches d’emplois indéniables avec des investissements judicieux. Investir exige aussi souvent de la vision et de l’audace. Même si l’État doit faire en sorte de réduire, voire de faire disparaître, tous les goulots d’étranglement qui hypothèquent les investissements dans nos filières économiques ; des facteurs de blocage pour les investisseurs de la diaspora.



Il faut par exemple une farouche lutte contre la corruption qui décourage les investisseurs, non seulement au moment de s’implanter, mais aussi dans l’obtention des marchés de l’État généralement attribués aux moins méritants et aux moins compétents contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Cela tue l’esprit de concurrence indispensable à l’émergence des entreprises compétitives pouvant lorgner sur les marchés de la sous-région, voire du continent !



Chapeau quand même à des entrepreneurs comme Mamadou Sinsy Coulibaly (PDG du groupe KLEDU) dont les nombreuses entreprises emploient près de 2 000 personnes. C’est aussi le cas de Mobibo Kéita (GDCM), d’IBI Group d’Ibrahima Diawara et relativement de Toguna de Seydou Nantoumé… Si tous les riches du pays avaient leur clairvoyance entrepreneuriale, notre pays pouvait réellement aspirer à l’émergence socioéconomique !



H.T





Le PDG du conglomérat industriel multinational nigérian Dangote Group, Aliko Dangote, au 7e Choose France Summit en mai 2024



ALIKO DANGOTE : Une fortune judicieusement investie pour l’émergence du Nigeria



Depuis des années, il est sur la plus haute marche du podium des différents classements (Forbes, Africa Wealth Report…) des plus grosses fortunes de l’Afrique. L’indétrônable (il maintient sa position de leader pour la 14e année consécutive au classement Forbes) Aliko Dangote (Nigeria) demeure toujours « le plus riche d'Afrique » en 2025 avec une fortune évaluée à 23,9 milliards de dollars.



Une fortune qui ne cesse de se fructifier, car judicieusement investie dans des secteurs porteurs contribuant énormément à l’émancipation économique de son pays. À l’image bien sûr de sa méga-raffinerie de pétrole, la « Dangote Reffinery ». Ses projets d'infrastructures portuaires et les autres investissements dans différents secteurs visent à émanciper l'économie nigériane en réduisant la dépendance aux importations, en créant de la valeur locale à partir des ressources naturelles, en stabilisant les prix des produits de première nécessité et en stimulant la croissance industrielle et agricole du pays.



L'homme le plus riche d'Afrique a ainsi beaucoup investi dans l'agroalimentaire et l'agriculture au Nigeria et en Afrique avec l’ambition de réduire la dépendance des importations et d'assurer la sécurité alimentaire du continent. Ses investissements majeurs incluent une usine d’engrais de 2,5 milliards de dollars inaugurée en 2022. Considérée comme la plus grande du continent, cette usine peut produire des millions de tonnes d'urée par an. Ce qui permettra de progressivement réduire la dépendance aux importations d'engrais et de stabiliser les prix.



Le Groupe Dangote a aussi investi pour soutenir la production locale de riz et réduire la dépendance du Nigeria aux importations. Mieux, cela lui a aussi permis d’offrir des débouchés rentables aux agriculteurs locaux. Le groupe a également fait de investissements conséquents dans la culture et la production du sucre pour stimuler l'industrie locale. Des projets de développement de la production de tomates et d'autres produits stratégiques sont également en cours. Tous ces investissements s'inscrivent dans le cadre, précise le milliardaire, de l'objectif de l'Union africaine (UA) visant à améliorer la productivité agricole et à lutter contre l'insécurité alimentaire.



D’une manière générale, Aliko Dangote vise à rendre le Nigéria et l'Afrique plus autonomes en produisant localement des denrées et des intrants agricoles de qualité. Et son ambition est sans doute de contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur, du champ à la transformation, afin de créer de la richesse et des emplois en Afrique. Dans quelques années, les produits de qualité made in Nigeria vont conquérir le marché africain grâce à la pertinence et à l’efficacité de la vision entrepreneuriale d’Aliko Dangote ! Un bon exemple pour nos riches encore embourbés dans des dépenses de prestige !



H.T



