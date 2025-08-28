Économie Infrastructures : Opter pour une meilleure qualité de bitume pour préserver des vies et économiser des fonds d’entretien
Publié le jeudi 4 septembre 2025 | Le Matin
Infrastructures routières : tout sur la cérémonie lancement des travaux d`aménagement routier du tronçon Bamako-Koulikoro par le président Assimi Goïta
Le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a procédé, ce mardi 16 juillet 2024, au lancement des travaux d’aménagement urbain de la Route nationale N°27 reliant Bamako et Koulikoro. Cette cérémonie a enregistré la présence du Premier ministre, du Président du Conseil national de Transition (CNT), de Mme le Ministre des Transports et des Infrastructures, ainsi que des membres du Gouvernement. Des autorités et légitimités traditionnelles étaient également présentes.