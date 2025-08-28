Économie Développement industriel du Mali : Comment pérenniser les investissements publics au profit des générations futures ?
Publié le jeudi 4 septembre 2025 | Le Matin
Ségou : le président Assimi Goïta lance officiellement les activités de relance de la COMATEX-SA
Le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, est arrivé ce mardi 13 juin 2023, en début de matinée, à Ségou, la cité des Balanzans, dans le cadre des activités de lancement des travaux de bitumage de la route Banankoro-Dioro, la relance de la COMATEX-SA et le lancement du plan national de réponse à l’insécurité alimentaire.